Nueva York. Los Mets de Nueva York han reforzado su alineación al llegar a acuerdos con tres agentes libre, agregando al veloz jardinero central, Starling Marte, para acompañar a Mark Canha y al jugador de cuadro All-Star, Eduardo Escobar.

El contrato de cuatro años de Marte tiene un valor de $78 millones, según una persona familiarizada con el pacto. Nueva York también logró acuerdos con Canha, un jardinero veterano que también puede jugar en la primera base, y con Escobar, quien conectó 28 jonrones esta temporada.

La persona habló con The Associated Press el sábado bajo condición de anonimato porque los contratos están sujetos a exámenes físicos y no han sido anunciados por el equipo.

PUBLICIDAD

Es la primera serie de grandes movimientos de Nueva York desde que Billy Eppler asumió el cargo de gerente general. Este prometió en su primer día que buscaría agentes libres costosos y que crearía un perenne contendor para la Serie Mundial.

La ola de gastos del propietario de los Mets, Steve Cohen, también se produce después de que criticara públicamente al agente del lanzador Steven Matz, quien acordó un contrato de cuatro años y $44 millones con San Luis.

“No estoy feliz esta mañana. Nunca había visto un comportamiento tan poco profesional por parte del agente de un jugador. Supongo que las palabras y las promesas no importan”, escribió Cohen el miércoles en Twitter.

Rob Martin, el agente del lanzador, escribió en un mensaje de texto a The Associated Press: “Manejamos las cosas de la manera correcta y Steven también”.

Nueva York tuvo marca de 77-85 esta temporada, cayendo al tercer lugar en el Este de la Liga Nacional después de un buen comienzo.

Marte, de 33 años, jugó para Miami y Oakland este año, bateando .310 con 12 jonrones, 55 carreras impulsadas y 47 robos en 120 juegos.

Marte hizo su debut en Grandes Ligas en 2012 con Pittsburgh. Es un bateador de .289 con 126 jonrones, 46 triples, 502 impulsadas y 296 robos en 10 años en las mayores.

Canha, de 32 años, bateó .231 con 17 jonrones, 61 carreras impulsadas y 12 robos en 141 juegos con Oakland este año. Pasó sus primeras siete temporadas en Grandes Ligas con los Athletics, bateando .244 con 89 jonrones y 294 carreras impulsadas.

PUBLICIDAD

Escobar, de 32 años, fue un All-Star por primera vez en 2021, cuando bateó para .253 con 90 carreras impulsadas y un OPS de .786 para Arizona y Milwaukee. El ambidextro ha sido un sólido contribuyente ofensivo y un buen guante en la tercera base durante las últimas cuatro temporadas, excepto por una mala racha durante la temporada 2020 acortada por la pandemia.

Escobar ha pasado la mayor parte de su tiempo en la tercera base, pero tiene experiencia en todo el cuadro. Su versatilidad podría ser clave para los Mets si no recuperan al agente libre Javier Báez.