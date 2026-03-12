cNota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

--------

Italia no figuraba entre los favoritos para salir con vida del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol.

Sin embargo, tras batazos oportunos y victorias ante potencias del torneo como Estados Unidos, el conjunto europeo consiguió su boleto a los cuartos de final, donde el sábado a las 3:00 p.m. se medirá a Puerto Rico en el Daikin Park, hogar de los Astros de Houston.

PUBLICIDAD

Lo curioso del enfrentamiento es que, del otro lado del dugout del Team Rubio, también habrá sangre boricua.

El cuerpo técnico italiano cuenta con el exreceptor puertorriqueño Jorge Posada como asistente del coach de bateo, mientras que en el terreno uno de los bates más peligrosos del equipo pertenece a Jac Caglianone, jugador de raíces boricuas.

The #WorldBaseballClassic bracket is set heading into the quarterfinals! pic.twitter.com/Jmh1PkOd9s — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Posada, ganador de cinco Bates de Plata y cuatro anillos de Serie Mundial con los Yankees de Nueva York, forma parte del cuerpo técnico del piloto italiano Francisco Cervelli. Ambos coincidieron durante sus años en el Bronx y ahora vuelven a compartir uniforme detrás de las líneas.

Posada, quien se retiró en 2011, no vio acción con los boricuas en las ediciones del 2006 ni 2009.

Caglianone, por su parte, nacido en Tampa, Florida, es hijo de la humacaeña Johanne Ortiz. Pero también, es el retoño de Jeffrey Caglianone, un hombre de ascendencia italiana.

Un lineup de poder

Italia ha sido una de las revelaciones del certamen mundialista. En un grupo que incluía a México y Estados Unidos como favoritos, el conjunto europeo sorprendió.

Uno de los momentos clave que los catapultó en la cima y los colocó en la mira de todos fue el triunfo, 8-6, sobre los capitaneados por el toletero Aaron Judge. Caglianone, de hecho, sacudió un cuadrangular que ayudó a la novena italiana.

Luego, la noche del miércoles, Italia selló su dominio del grupo con un triunfo 9-1 sobre México. En ese partido, el capitán Vinnie Pasquantino hizo historia al convertirse en el primer jugador del Clásico en conectar tres jonrones en un mismo encuentro. Pasquantino es también compañero de Caglianone en los Royals de Kansas City.

PUBLICIDAD

TRE FUORICAMPO!



Listen to the Italian broadcast of Vinnie Pasquantino’s historic night 🇮🇹



📹: @SkySports pic.twitter.com/YFU8NPh860 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

La victoria aseguró, de un lado, el primer lugar del Grupo B para Italia con marca perfecta de 4-0. De otro, el segundo puesto para Estados Unidos y la eliminación de los mexicanos.

Gran parte del éxito italiano ha estado en su ofensiva. En colectivo promediaron .294, la tercera mejor de todo el torneo. El conjunto ha conectado 12 cuadrangulares en el certamen, la segunda mayor cantidad hasta el momento, solo detrás de República Dominicana, que también finalizó invicta en el Grupo D.

Caglianone ha sido una de las piezas claves de ese ataque de los “Azzurri”. Durante la fase de grupos bateó para .375, con tres imparables -incluido un jonrón-, cuatro carreras anotadas, tres impulsadas y tres bases por bolas. Registra un impresionante OPS de 1.458.

El versátil jugador viene de debutar en la ‘Gran Carpa’ la pasada temporada con los Royals, donde registró promedio de .157 con 33 indiscutibles, siete jonrones, 18 remolcadas y 19 anotadas en 62 partidos.

¡Jac Caglianone 🇮🇹 conecta home run de dos carreras!, ☕ Kyle Teel y Caglianone anotan. Italia sigue incrementando la diferencia en el marcador.



Italia 🇮🇹 5-0 🇺🇸 Estados Unidos. 4️⃣⬆️.



☕ #WorldBaseballClassic.

pic.twitter.com/fCnkTC4ezc https://t.co/jNfRilhltW — Francisco Aguilar (@kiko99ac) March 11, 2026

Pudo haber sido rubio

El gerente general de Puerto Rico, Carlos Beltrán, tuvo a Caglianone en su radar con miras a invitarlo a representar a los boricuas en el Clásico.

Sin embargo, de acuerdo a reportes, cuando el acercamiento ocurrió, el joven ya había decidido vestir los colores de Italia.

Historial favorable para Puerto Rico

El equipo italiano intentará mantener su paso perfecto frente a un rival que históricamente le ha dominado en el torneo.

Puerto Rico tiene récord de 2-0 ante Italia en el Clásico Mundial, con victorias 4-3 en 2013 y 9-3 en 2017.

PUBLICIDAD

El sábado, sin embargo, la historia añade un matiz distinto porque el rival de los boricuas llegará encendido y sin nada que perder. Italia es superior ofensivamente, debido a que los puertorriqueños batearon para .211. No obstante, la efectividad de Puerto Rico es la mejor de todo el torneo en 1.22.

Italia ostenta un era de 2.75.