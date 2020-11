Aún a la espera de una decisión de La Fortaleza en cuanto a la posibilidad de que se permita público en los juegos, antes del jueves la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) espera tomar una decisión en cuanto a cómo se celebrará el torneo de béisbol invernal del 2020.

El presidente de la Lbprc, Juan Flores Galarza, dijo que en dicha reunión de la Junta de Directores de la Lbprc, el torneo podría tomar dos direcciones: si Fortaleza no ha contestado, se jugaría con cuatro equipos, y si hay permiso para tener público, podría jugarse con cinco o seis.

“Al día de hoy (lunes) el torneo debe comenzar el 5 de diciembre con cuatro equipos que han dicho que jugarán con o sin público. Esos son Mayagüez, Caguas, Manatí y RA12”, manifestó Flores Galarza. “Si antes de la reunión llega la autorización de jugar con público, entonces habría que ver las posturas de Carolina y Santurce, cuyas participaciones entiendo estaban atadas a la presencia de público”.

Según el ejecutivo, Aguadilla no participará sin importar que haya fanáticos o no en los estadios. Tanto Tiburones como Gigantes anunciaron la pasada semana que no participarían por la ausencia de permiso para tener fanáticos. Santurce no ha decidido su participación, pero al parecer estaría atada a razones económicas y a la ausencia de fanáticos.

Aunque dijo que no acostumbraba a reaccionar a especulaciones, el presidente liguero indicó que son falsos los rumores que circulan en las redes sociales de que el torneo sería suspendido y de que la Confederación del Caribe le daría una dispensa a Puerto Rico para ir a la Serie del Caribe, a jugarse en México, para participar con un seleccionado.

Agregó que los equipos se mantienen practicando completos en virtud del permiso obtenido de parte del gobierno la semana pasada. Las novenas de Mayagüez y Caguas confirmaron a través de sus gerentes generales que se mantienen practicando y que estarían listos mañana de ser necesario. El RA12 se mantiene afinando su plantel final, y esperan este viernes comenzar entrenamientos.

Flores Galarza dijo que “esta semana hay que tomar decisiones finales. Hay contratos de televisión, hay que hacer un itinerario para que los equipos puedan contratar a su personal de narración y eso hay que hacerlo ya”.

“Básicamente ya hay una decisión de jugar con los cuatro equipos que dijeron que van con público o sin él. Esa hay que ratificarla. Dependiendo de si Fortaleza autoriza la presencia de fanáticos, Carolina y Santurce tendrían que decidir si jugarían o no. El torneo va, lo que no sabemos si será con cuatro, cinco o seis equipos”, finalizó Flores Galarza.