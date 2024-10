Los equipos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) ya le informaron a la Federación de Béisbol de Puerto Rico cuáles peloteros estan disponibles para jugar en la novena nacional que representará a Puerto Rico en el torneo Premier 12 en noviembre, informaron varios ejecutivos de las novenas de la liga invernal boricua.

La Federación agregó que el proceso no ha concluido y que hasta el momento tienen 25 peloteros.

“Aún estamos en trámites con algunos, pero hasta ahora tenemos 25″, cuantificó Efraín Williams, de la Federación.

Williams puso en calendario para el miércoles la mención de los nombres de peloteros.

El Premier 12 es un evento adulto que organiza la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, a la que está afiliada la Federación de Béisbol de Puerto Rico. El evento inicia el 9 de noviembre. La LBPRC inicia dos días antes.

Uno de los equipos que le informó a la Federación sus peloteros disponibles son los Criollos de Caguas, informó su gerente general, Jesús ‘Motorita’ Feliciano, quien agregó que se identifica con el Premier 12 por la experiencia de su padre, el legendario lanzador Jesús ‘Motorita’ Feliciano’, con la Federación, así como por sus experiencia propias con la camiseta de Puerto Rico.

“Creo que hemos hecho un gran trabajo con el mejor personal que le podemos prestar a ellos. Le estamos dando entre seis y siete jugadores, y de esos cuatro jugaron en el Clásico Mundial de Béisbol”, dijo Feliciano. “Hemos hecho lo mejor posible y para nosotros es importante que Puerto Rico se sienta bien”.

El gerente general no dio nombres. Pero por esas descripciones se puede mencionar que uno lo será el versátil Vimael Machín.

En términos generales, los equipos de la LBPRC han dado hasta siete jugadores cada uno, conoció este diario. El mínimo que han prestado es cuatro peloteros.

La dinámica entre la Federación y la LBPRC ha sido manejada con intercambio de listas de peloteros. La Federación inicialmente sometió un listado amplio de peloteros. De ese listado, la Federación le comunicó a los equipos de la LBPRC qué peloteros quisiera que le concedieran. Y los equipos le contestaron a la Federación qué peloteros están disponibles entre los que solicitaron.

Los Cangrejeros de Santurce dijeron que la dinámica con la Federación ha sido muy cordial.

“Sabemos que tenemos un reto, todos. Ellos (Federación) tienen su torneo, que es el equipo de Puerto Rico, y nosotros tenemos nuestra temporada profesional. Ahí sabemos que tenemos que tratarlo con mucha diplomacia. En esta ocasión se ha tratado con mucha diplomacia”, dijo el presidente de los Cangrejeros, Carlos Iguina. “Ellos enviaron su lista. Nosotros la trabajamos. Se ha negociado con ellos y entiendo que todo va muy bien”.

Los Senadores de San Juan hicieron disponible al jugador de cuadro Randall Díaz, quien fue la primera selección en el sorteo de novatos para la temporada 2024-25. El propio Díaz afirmó que está disponible y dijo que sería un sueño ser seleccionado para el Premier 12.

Díaz fue uno de los líderes de la Selección Nacional Sub 23 que lució mundialmente en septiembre.

“Estoy en la lista. No sé si seré seleccionado. Pero será una gran experiencia. Ya ahí hay jugadores con mucha más experiencia que yo y eso me va a ayudar. Esas son las experiencias, como ‘La Invernal’, que busco para estar alrededor de profesionales que me ayudarán mucho” dijo.

Por su parte, los Gigantes de Carolina dieron permiso a seis jugadores, informó el presidente de la organización, Javier Hernández.

Hernández dijo que ‘seis’ es un número grande, pero agregó que la organización también tiene el talento nativo disponible para llenar esos espacios durante el Premier 12, que finaliza el 24 de noviembre.

“Tenemos esa flexibilidad”, dijo Hernández. “También tenemos casos como el de un lanzador que nos va a jugar en diciembre y que lo pusimos disponible para que juegue en el Premier en noviembre”.