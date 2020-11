La LBPRC se reunió y tomó decisiones sobre su torneo No las anunciarían hasta la 1:00 p.m. del miércoles, pero al parecer no obtuvieron permiso para jugar con fanáticos, que Carolina se reafirmó en que no jugará sin público y Santurce decidió no participar.

La Junta de Directores de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) se reunió el martes y tomó decisiones sobre lo que sucederá con su venidero torneo, las cuales serán anunciadas al público el miércoles mediante un comunicado de prensa. El presidente de la Lbprc, Juan Flores Galarza, ratificó que se tomaron unas decisiones pero informó que no podía comentar sobre ninguna debido a que una de las directrices de la Junta había sido que se informaran mediante un parte de prensa oficial. "Hubo un acuerdo que para mañana (miércoles) alrededor de la 1:00 p.m., la liga iba a emitir un comunicado oficial para comunicarle a sus fanáticos las decisiones que se tomaron. No estoy autorizado a divulgarlas", dijo Flores Galarza vía telefónica. "Yo tengo que trabajar unas cosas temprano en la mañana (del miércoles) y una vez lo haga se emitirá el comunicado alrededor de la 1:00 p.m.", repitió Flores Galarza, quien además dijo que en la reunión hubo representación de todas las franquicias de la liga. Este medio supo que aparentemente la Lbprc no obtuvo la dispensa que buscaba para jugar con fanáticos en las gradas la temporada de pelota invernal que comenzará el 5 de diciembre, por lo que el ente tomó la decisión de seguir adelante y celebrar un torneo con cuatro de las siete franquicias del circuito: Caguas, Mayaguez, Manatí y el RA12 que lidera Roberto Alomar. En la reunión, Carolina aparentemente reafirmó que no participaría debido a la ausencia de público y los Cangrejeros de Santurce finalmente desistieron de ver acción en el 2020. Sus decisiones dependían en cierto grado a la aprobación de la presencia de personas en los parques. Aguadilla ya había decidido que no jugaría independientemente de la decisión de Fortaleza en cuanto a la otorgación de la dispensa a la Lbprc en cuanto a la Orden Ejecutiva de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.