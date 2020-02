La tragedia en la que pereció la superestrella de la NBA Kobe Bryant y su hija de 13 años, junto con otras siete personas, ha tenido ramificaciones expansivas tan fuertes que no solo el deporte ha visto demostraciones de solidaridad con su familia y las familias de las otras siete personas que perdieron la vida esa mañana en California.

Hasta el buscador de talento puertorriqueño de los Medias Rojas de Boston, Edgar Pérez, ha sufrido por el resultado debido a su cercanía a John ‘J.J.’ Altobelli, el hijo de 29 años del exdirigente universitario John Altobelli, quien viajaba en el mismo helicóptero con Bryant junto con su esposa Keri, de 46 años, y su hija de 13 años, Alyssa.

“Al papá yo no tuve el placer de conocerle, pero el hijo es el scout de nosotros en el sur de California. Ahora va a ser su tercer draft. Es un muchacho bien joven. Compartí con el hace un as semanas atrás cuando estuvimos en unas reuniones. Era el que estaba sentado al lado mío durante los tres días”, recordó Pérez, coach de los Cangrejeros de Santurce que participan en la Serie del Caribe San Juan 2020.

“Es un muchacho muy bueno. Le escribí el día después del accidente dándole las condolencias y me contestó. Y es una pena lo que le ha pasado. Le he enviado textos, pero igual le he dado su espacio ante esa situación tan íntima que tiene”, dijo el escucha boricua.

Este recalcó que en el accidente, su compañero perdió a su padre, a su madrastra y a una hermana. Le sobrevive su madre, divorciada de Altobelli, y otra hermana, menor a la que falleció en el accidente.

“Es un muchacho que viene de una familia de béisbol. Su padre dirigió por muchos años. Humilde, conocedor de béisbol y entregado a su trabajo”, lamentó Pérez.

“Pero nosotros como organización estamos tratando de ayudarlo como podamos, y hasta se abrió una cuenta de GoFundMe. Está recibiendo mucha ayuda”, finalizó el boricua.

Según Sports Illustrated, el servicio funeral para Altobelli, padre, su esposa y su hija se efecuará el lunes 10 de febrero a las 4:00 p.m. en el Anaheim Stadium.