Luego de un largo viaje de 20 horas, incluyendo una escala en Nueva York, el Equipo Nacional Sub 23 aterrizó en Taiwán para su compromiso en la Copa Mundial de dicha categoría, que comienza el jueves.

Los boricuas, dirigidos por el exgrandesligas Juan ‘Igor’ González, tendrán su primera práctica en territorio asiático hoy miércoles a las 9:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

“Fue viaje bastante largo, pero el compromiso de los muchachos ha sido genuino, muy bueno. Hasta ahora todo ha fluido bien. Comenzaremos a practicar para la misión que Dios nos trajo aquí, que es representar a Puerto Rico”, expresó Efraín Williams, administrador de los Equipos Nacionales y director ejecutivo de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR).

PUBLICIDAD

La selección está conformada por 24 jugadores, 11 activos Minor League Baseball (MiLB). Además, cuenta con peloteros de ligas independientes, colegiales y el torneo de Béisbol Superior Doble A de la FBPR.

Williams explicó que el protocolo de COVID-19 es estricto durante el evento. En Taiwán, se exige el uso de mascarillas en espacios abiertos y cerrados.

La Selección Nacional Sub 23 tendrá su primera práctica en suelo taiwanés hoy en la noche. ( Suministrada )

“Se exige una cuarentena, nos tenemos que hacer pruebas diarias y solo tenemos autorización de ir al estadio y al hotel, incluso ni al ‘lobby’ podemos ir. Se le explicó a los jugadores y se ha podido trabajar con la situación”, dijo Williams.

El primer juego de la novena nacional será el jueves a las 10:00 p.m. (hora de PR), frente a Cuba.

Luego de la primera ronda será la súper ronda, del 20 al 22 de octubre y la ronda de campeonato el 23 de octubre.

Las selecciones de Puerto Rico y Cuba forman parte del grupo B, con las selecciones de Australia, Corea, México y Holanda. En total son 12 los equipos participantes y seis clasifican a la súper ronda del evento, con los mejores tres de cada grupo.

En el grupo A, jugarán Colombia, Alemania, Japón, Sudáfrica, Venezuela y Taiwán.

La participación de Puerto Rico en el Mundial Sub 23 representa el regreso de los boricuas a este evento, luego de haber competido por primera vez en 2018, con la dirección del estelar receptor, Yadier Molina.

Desde la reactivación del programa de Equipos Nacionales Juveniles de la FBPR en verano de 2021, Puerto Rico ha participado en torneos clasificatorios de las categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 23. Además, obtuvo el quinto lugar en su debut en el Mundial Sub 15 y en noviembre de este año Puerto Rico jugará en el clasificatorio Sub 18.

PUBLICIDAD

El dirigente de la Selección Nacional Sub 23, Juan 'Igor' González fue recibido por fanáticos que lo buscaron para lograr conseguir su autógrafo. ( Suministrada )

Caluroso recibimiento para Igor González

Decenas de personas recibieron al dirigente nacional Juan ‘Igor’ González en el aeropuerto internacional de Taiwán. El mentor llegó a Taipéi junto a los integrantes del equipo de Puerto Rico.

El dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana saludó a los fanáticos y firmó autógrafos. Mientras caminaba hacia el autobús, fue detenido por ciudadanos.

Transmisión de los partidos

Todos los juegos de la Copa Mundial Sub 23 serán transmitidos en vivo por la plataforma de la World Baseball Softball Confederation (WBSC), gametime.sport