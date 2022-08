La poderosa compañía de efectos deportivos Adidas anunció el viernes que puso fin a sus relaciones contractuales con el pelotero dominicano de los Padres de San Diego, Fernando Tatis, luego de que este resultase suspendido por uso de sustancias para mejorar el rendimiento.

De acuerdo con ESPN, un portavoz de la compañía confirmó el rompimiento contractual.

“Creemos que el deporte debe ser justo. Tenemos una clara política sobre el dopaje y podemos confirmar que nuestra alianza con Fernando Tatis Jr. no continuará”, le dijo el portavoz a ESPN.

Tatis fue suspendido por 80 partidos el pasado 12 de agosto. Major League Baseball lo sancionó debido a que el esteroide anabólico Clostebol fue hallado en su sistema. El pelotero de 23 años alegó que el resultado positivo se dio debido a que utilizó un medicamento para la piel en República Dominicana.

Esta pasada semana, el pelotero de 23 años, que en 2021 firmó un contrato por 14 años y $340 millones con San Diego, le pidió disculpas a sus compañeros de equipo privada y públicamente.

“Le fallé a muchas personas. He perdido tanto amor de parte de la gente. Fallé. Le he fallado a todos. Le fallé a la oficina principal de los Padres de San Diego, a Peter Seidler y A.J. Preller. Le fallé a cada fanático en esta ciudad. Le fallé a mi país, a mi familia, a mis padres. Estoy realmente arrepentido de mis errores. He visto como mis sueños se han convertido en mis peores pesadillas”, manifestó Tatis el martes a los medios.

Tatis además mantiene contratos con compañías como Gatorade, BMW Dairy Queen, Jack In The Box y PlayStation.