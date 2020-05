Las tensas negociaciones económicas entre Major League Baseball (MLB) y su gremio de jugadores, la Major League Baseball Players Association (MLBPA), han colocado a los jugadores en una posición difícil y en la que parecen estar cerrando filas ante los propuestos recortes salariales para una prospectiva temporada del 2020.

Tres boricuas de las Grandes Ligas se expresaron en la misma onda en cuanto a lo que podría suceder si prospera la propuesta de los propietarios de equipo realizada el martes, en la que se plantea una escala de reducciones de salario en la que todos los jugadores tendrían recortes, pero los más que cobran serían los más afectados.

PUBLICIDAD

“(Lo propuesto) Es demasiado. Entendemos que hay una pandemia, pero queremos lo justo. No queremos que nos den el dinero completo, pero si vamos a jugar 82 juegos que nos paguen lo que se supone que nos paguen en 82 juegos. No estamos pidiendo más de ahí. Ya perdimos un 50% y lo entendemos por la pandemia, pero si vamos a jugar queremos cobrar lo que se supone que nos ganemos”, dijo el relevista de los Mets de Nueva York, Edwin Díaz.

Díaz estimó que, según la propuesta de MLB, de los $5.1 millones que se supone que ganaría en el 2020 terminaría recibiendo alrededor $1 millón, o aún menos.

Esto se debe a que, en un acuerdo al que se llegó el 26 de marzo, los jugadores acordaron que recibirían paga prorrateada por los partidos jugados, que se redujeron a la mitad; a 82. La propuesta del martes, que dejó “extremadamente decepcionada” a la MLBPA, según reportes de The Associated Press, contempla reducciones adicionales escalonadas.

El relevista de los Mets, Edwin Díaz, entiende que lo justo sería que a los jugadores se le pague de forma prorrateada lo que se ganarían en 82 juegos. (Jeff Roberson)

Un jugador cobraría un 72.5 por ciento de su salario si gana entre $563,501 y $1 millón; un 50 por ciento si cobra entre $1,000,001 y $5 millones; un 40 por ciento entre $5,000,001 y $10 millones; un 30 por ciento de $10,000,001 a $20 millones; y un 20 por ciento si ganan salarios anuales mayores de $20,000,001 millones.

Yadier Molina saldría trasquila’o

Entre los boricuas, el más afectado sería Yadier Molina, quien, de su contrato de $20 millones, terminaría cobrando solo $5.1 millones, luego del prorrateo por 82 juegos y aplicándole la nueva propuesta.

PUBLICIDAD

“Los peloteros somos como una familia, y si decidimos que no vamos a jugar no se juega. Hay que hacer votaciones y ver qué es lo más conveniente, porque ya a nosotros se nos bajó el salario a la mitad por los primeros 82 juegos. Yo no te puedo decir que por eso no voy a jugar, pero si los otros peloteros deciden que sí, pues me tengo que reportar. No me voy a ir en contra de la Asociación. La decisión que tomen es la que voy a apoyar”, dijo Díaz.

En tanto, el receptor de los Indios de Cleveland, Roberto ‘Bebo’ Pérez, dijo que se mantiene al tanto de las discusiones y que todos los peloteros están unidos y dispuestos a luchar por sus derechos.

“Esa fue tan solo la primera oferta pero entiendo que es injusto para nosotros los peloteros. Creo que estamos poniéndonos en riesgo más que la gerencia. Nosotros somos los que vamos a estar ahí todos los días jugando, compartiendo y exponiéndonos al virus. Al final del día, la mayoría de nosotros tiene familia y sería injusto que no nos pagaran lo que nos toca. Esperemos que lleguen a un acuerdo pronto y se pueda jugar, que podamos llevarle alegría a la gente en sus casas”, dijo el mayagüezano.

Al igual que Díaz, como pelotero unionado, Pérez acataría la decisión de “la familia” que es la MLBPA. Pérez se hubiese ganado $3.75 millones en el 2020, y con la propuesta de MLB recibiría “un poquitito más de un millón”.

PUBLICIDAD

“Estamos tratando de pelear por nuestros derechos y de los que vienen subiendo. Yo estoy en el mismo bote. Esto es una unión y aquí nadie puede cruzar la línea. La decisión que tome la mayoría es la decisión que tomaré”, agregó.

Christian Vázquez, de los Medias Rojas de Boston, confía en que la Major League Baseball Players Association buscará lo más conveniente para los jugadores. (Charles Krupa)

Por su parte, el receptor de los Medias Rojas de Boston, Christian Vázquez, se hubiese ganado unos $4.2 millones en la temporada 2020. Después de perder la mitad por partidos no celebrados, recibiría otro recorte de 50% y quedaría en solo $1.1 millones más o menos.

“Son decisiones muy difíciles. Al principio de la pandemia, ellos llegaron a unos acuerdos de pagar de forma prorrateada por los juegos jugados. Pero para eso tenemos el respaldo de la Asociación. Estamos muy unidos y confiamos en que ellos van a hacer un buen trabajo”, manifestó el bayamonés. “Seguiremos el acuerdo al que llegue la Asociación porque ellos son nuestra protección”, finalizó Vázquez.