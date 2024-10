El propietario de los Criollos de Caguas, Raúl Rodríguez, dijo este lunes en tono de camaradería un “nos vemos en la Serie del Caribe”.

Así dijo dirigiéndose a colegas de Santurce y San Juan, que también estuvieron presentes en la actividad que presentó al equipo de Caguas hacia la temporada 2024-25 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Así Rodíguez dejó establecida y clara la meta de los campeones defensores, quienes debutan el 7 de noviembre en el Solá Morales ante los Gigantes de Carolina y quienes regresan con Ramón Vázquez de dirigente.

“Nos vemos en la Serie y espero que nos acompañen”, dijo.

Rodríguez también dijo en la conferencia de prensa que hay unos retos que superar antes de proclamarse campeones y representantes de Puerto Rico en la Serie del Caribe, que se celebrará en febrero del 2025 en México.

Uno de los retos en Caguas es el inicio de temporada. Este reto lo crea la partida de siete jugadores al Equipo Nacional de Puerto Rico que jugará en el torneo Premier 12, que da puntos para el ranking mundial de la World Baseball Softball Confederation, que a su vez podría ser el criterio de clasificación para la eventual participación del béisbol en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Tanto el gerente general de los Criollos, Jesús ‘Motorita’ Feliciano, como el dirigente Vázquez reconocen el conflicto de Caguas con el Premier 12, que inicia el 9 de noviembre en México, a los dos días de iniciar la Liga Roberto Clemente en Puerto Rico.

Feliciano dijo que reconoce la importancia del Equipo Nacional, del que su padre fue estrella y leyenda y de la que él también jugó, y detalló que las ausencias de peloteros para estar en el Premier 12 se unen a peloteros que le han informado al equipo que no podrán jugar desde temprano, como J.C. Correa. Y agregó que la combinación de jugadores fuera por el Equipo Nacional o por bajas podría sobrecargar temprano en la temporada a los peloteros de Caguas que sí iniciarán la temporada.

“El béisbol invernal es fuerte. A veces juegas seis días corridos, sobre todo al inicio de la temporada. La situación no es con lo que no estarán, si no con los que van a estar, que van tener tiempo de juego por encima de lo que se supone que tengan. Como grupo de trabajo tenemos que estar bien pendientes a no exponer a los jugadores, especialmente en el inicio de la temporada”, dijo Feliciano.

Jugadores como el bateador Vimael Machín y el lanzador Dereck Rodríguez son siete de los Criollos que no estarán presentes con el equipo para jugar el Premier 12.

Vázquez, por su parte, dijo que hay personal disponible para superar las ausencias, que representan de todos modos un reto.

“Al principio va a ser un poco complicado por los jugadores que se nos van al Premier 12, jugadores clave. Vamos a estar un poco cortos en cuanto a eso, pero todavía tenemos un buen equipo”, dijo el dos veces dirigente campeón con los Criollos.

El dirigente Ramón Vázquez se dirige a los presentes en la conferencia de prensa mientras le observa su gerente general Jesús 'Motorita' Feliciano. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Caguas tendrá desde el primer día a su ‘ace’ taponero, el dominicano Ricardo Gómez y al zurdo estadounidense Derrick Adams. También contarán con los bates importados de Mickey Gasper, quien jugó para los Red Sox en el 2024. El derecho José de León regresa a Caguas luego de su ausencia en la pasada temporada, mientras que el veterano zurdo Héctor Santiago, tendrá a su cargo la primera apertura.

Por otro lado, en un aparte de la conferencia de prensa, el propietario de los Criollos afirmó que la partida de Yadier Molina como dirigente de los Criollos creó un “hueco” en la dirección. Molina guió a los Criollos al campeonato en la temporada 2023-24.

Pero agregó que llenan ese “hueco” con la firma de Vázquez, quien ya ha ganado con los Criollos y quien desde entonces ha seguido ganando experiencia como coach de banco en los Red Sox de Boston y del cagüeño Alex Cora.

“Al Yadier haberse ido de una forma crearía un hueco. Pero siempre, si logras llenar ese hueco, con gente buena, pues ya mitigas ese problema. Estamos mitigando con un Ramón experimentado, un ganador, un ganador en Puerto Rico. La combinación de eso y de su grupo me crea cero dudas”, dijo Rodríguez quien agradeció a Vázquez en público el haber estado disponible para regresar a los Criollos.