El agente libre Seth Lugo y los Padres de San Diego acordaron un contrato de $15 millones por dos años, dijo el lunes por la noche una persona con conocimiento del trato.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico y no se había hecho anunciado. El segundo año del acuerdo es una opción de jugador y contiene incentivos.

Lugo tuvo marca de 3-2 con efectividad de 3.60 y tres salvamentos en 62 salidas y 65 entradas con los Mets este año. Un titular convertido en relevista, el derecho pasó sus primeras siete temporadas con Nueva York.

Los Padres tuvieron balance de 89-73 para terminar segundos en la División Oeste de la Liga Nacional en la primera temporada del mánager Bob Melvin y perdieron la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Phillies de Filadelfia.