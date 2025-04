Los Ángeles. El legado de Jackie Robinson se celebrará en las Grandes Ligas el martes, con el día que lleva el nombre del primer jugador de béisbol negro de la era moderna y que marca el aniversario 78 de su debut con los Dodgers de Brooklyn.

El logro histórico de Robinson precedió a la desegregación militar ordenada por el presidente Harry S. Truman en 1948. Robinson sirvió en el ejército durante dos años antes de su carrera profesional en el béisbol.

Su impacto cultural no se limitó a su éxito en el campo. Su carácter y su convicción en la no violencia frente al acoso de la afición y las actitudes racistas de algunos de sus compañeros le otorgaron a Robinson un amplio respeto y admiración. Tras el final de su carrera, Robinson luchó por los derechos civiles, participó activamente en la política y denunció la falta de directivos y personal perteneciente a minorías en la sede de la MLB.

“No me importa si me aprecias o no”, dijo. “Solo pido que me respetes como ser humano”.

En el día inaugural de este año, el 6.2% de los jugadores de la MLB eran negros, frente al 6% en 2024 y la primera mejora interanual desde 2018, según MLB.com.

¿Qué es el Día de Jackie Robinson?

Es el día en que cada año las Grandes Ligas honran a Robinson. Su debut, el 15 de abril de 1947, puso fin a 80 años de segregación en el deporte. Se celebra en todos los estadios de las Grandes Ligas que albergan partidos ese día. La primera vez que se celebró fue en 2004.

¿Quién fue Jackie Robinson?

Jack Roosevelt Robinson rompió las barreras raciales del béisbol cuando empezó como primera base de los Dodgers a la relativamente avanzada edad de 28 años. Hasta que el equipo lo fichó, los jugadores negros habían sido relegados a las Ligas Negras desde la década de 1880.

Nacido en Georgia, Robinson creció en Pasadena, California, donde su familia sufrió racismo y su hermano, Mack, solo pudo encontrar trabajo como barrendero tras ganar una medalla de plata, detrás de Jesse Owens, en los 200 metros planos de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936.

Robinson participó en fútbol americano, béisbol, baloncesto y atletismo en el Pasadena Junior College y la UCLA, donde se convirtió en una estrella de los Bruins. Su nombre y su imagen adornan ahora varios lugares de Pasadena, incluido el histórico Rose Bowl.

Jugó 10 años con los Dodgers, ganando el premio al Novato del Año en 1947, fue seis veces All-Star y se convirtió en el primer jugador negro en ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1949. Participó en seis Series Mundiales y contribuyó al equipo campeón de los Dodgers en 1955. Fue incluido en el Salón de la Fama del béisbol en 1962, su primer año de elegibilidad. Robinson falleció a los 53 años de un ataque al corazón en 1972. Está enterrado en el cementerio Cypress Hills de Brooklyn.

¿Por qué Robinson apareció en las noticias recientemente?

Una página web del Departamento de Defensa que describe el servicio militar de Robinson fue restaurada el mes pasado tras su desaparición. Las páginas que honraban a un ganador de la Medalla de Honor Negra y a militares estadounidenses de origen japonés fueron eliminadas, lo que el Pentágono calificó como un error.

El Departamento de Defensa ha estado eliminando contenido en línea que destaca las contribuciones de mujeres y grupos minoritarios, lo que la administración del presidente Donald Trump considera diversidad, equidad e inclusión.

¿Por qué todos los jugadores llevan el número 42?

Robinson usó el número 42 durante su etapa como jugador con los Dodgers. En 2009, todos los jugadores, mánagers y entrenadores comenzaron a usar el número en honor a Robinson, lo que puede dificultar su identificación. Los árbitros también usan el número, el único retirado universalmente por todos los equipos de las Grandes Ligas.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el campocorto boricua Francisco Lindor compartió el guante y los ganchos que usará este lunes en el partido entre los Mets de Nueva York y los Twins de Minnesota, en honor a Robinson.

“Gracias Jackie por romper barreras e inspirar generaciones. Jugamos con propósito, gracias a ti #42″, lee la imagen.

¿Por qué el Día de Jackie Robinson se celebra el 15 de abril?

La fecha conmemora el aniversario del debut de Robinson en 1947. También fue el día inaugural de la temporada de béisbol. Comenzó en primera base y se fue de 3-0, pero se embasó por un error y anotó la carrera de la victoria por 5-3 sobre los Bravos de Boston en Brooklyn.

