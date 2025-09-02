Una de las primeras tareas que recibió Joey Solá al ser nombrado gerente general de los Senadores de San Juan en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) fue elegir el nuevo dirigente del equipo.

Así las cosas, Solá escogió al exgrandesligas Robinson Cancel, en sustitución de Ricky Rivera, quien estuvo al mando de los Senadores la pasada campaña.

Solá aseguró a Primera Hora no conocer las razones de la salida de Rivera, que guio a San Juan al subcampeonato de la temporada 2024-25 tras caer frente a los Indios de Mayagüez.

“Cuando yo llegué, simplemente me indicaron que tenía la misión de buscar un dirigente”, expresó Solá.

“Las razones y los motivos no los sé, no los he preguntado, pero no estaba en mis manos. No sé qué pasó, no sé qué sucedió”, agregó sobre la salida de Rivera, que fungirá como coach de tercera base de los Cangrejeros de Santurce en la venidera campaña, que arranca el 6 de noviembre.

Tras múltiples entrevistas con distintos candidatos, Solá optó por el perfil de Cancel. El exreceptor disputó cuatro temporadas en las Mayores y un total de 21 entre la pelota invenral, independiente y las menores.

Como dirigente, el mayagüezano ha estado al frente de equipos en la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

“Robinson cumplía con lo que yo estaba buscando, que era un joven veterano... Él quería estar aquí cerca también de su familia. Es una persona que sabe llegarle a los jugadores. Escucha, y está acostumbrado a este tipo de béisbol, y yo creo que Robinson es el fit perfecto para el equipo de los Senadores, que la base de nosotros es joven, pero veterano”, comentó.

El también piloto de los Spokane Indians -filial Clase A+ de los Rockies de Colorado- regresa a dirigir a la isla por primera vez desde la temporada 2019-20, cuando llevó a los Indios a la final de Puerto Rico.

Solá aseveró a este medio que los próximos días saldrán a la luz los nombres de los demás miembros del cuerpo técnico. “Es la misma fórmula, pero vamos a ver caras nuevas”.

“Hay cositas moviéndose”

En cuanto al róster, el gerente general adelantó que la mayoría de los jugadores de la plantilla de la pasada temporada se mantendrán, aunque destacó las salidas de Ricky de la Torre y Kevin Santa, quienes optaron por la agencia libre.

Solá también reveló a este medio que los Senadores están en conversaciones avanzadas con equipos de Japón para reforzar el equipo con lanzadores y posibles jugadores de posición.

“Vamos a estar tratando de traer un equipo dinámico, ágil, que son los que siempre me han gustado para esta liga. La vara está bien alta después de lo que se hizo el año pasado, pero ya demostramos que pertenecemos ahí y este año no puede ser la excepción”, sentenció el ex gerente general de Santurce.