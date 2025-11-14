Los Senadores de San Juan consiguieron su primera victoria de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) al derrotar, 9-6, a los Criollos de Caguas en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Con la derrota, Caguas cayó al último puesto de la tabla de posiciones con marca de 0-6, mientras que San Juan ocupa el quinto lugar con su registro de 1-5. En el partido, se conectaron 25 hits, 13 de los Senadores y 12 de los Criollos.

La ofensiva de los capitalinos se hizo sentir desde la primera entrada y con un sencillo de Yariel González produjeron su primera carrera del partido en el primer episodio.

Los Criollos recuperaron el terreno luego que Nelson Velázquez abriera la parte baja de la segunda entrada con su tercer doble de la temporada. Después, Noah Myers bateó un elevado de out y Velázquez llegó a la antesala. Un error de fildeo del campocorto Randal Díaz provocó que Jonathan Morales llegara a base, mientras que Velázquez anotaba una carrera para el empate 1-1.

En el siguiente acto, los Senadores volvieron a la carga y con un sencillo de Roby Enríquez retomaron el comando del partido, 2-1. Sin embargo, la ventaja duró poco. Los Criollos le dieron vuelta al pizarrón con un cuadrangular de dos carreras de Vimael Machín al jardín derecho para colocar el partido, 3-2, a su favor.

Entonces, como si se tratara de una pelea de boxeo, ambos equipos siguieron “a la toma y dame” y los Senadores conectaron una combinación de golpes contundentes que produjo un ramillete de cuatro carreras. La primera de las anotaciones llegó, en las piernas de Kenen Irizarry, con un doble de Shinya Hasegawa. Seguidamente, Abdiel Layer conectó un cuadrangular de tres carreras para que la novena capitalina retomara la delantera, 6-3, en la cuarta entrada.

Hasta ese punto, llegó la actuación del abridor Derek Rodríguez (0-1), a quien se le adjudicó la derrota al permitir las seis primeras carreras de San Juan en tres y dos tercio de entrada.

Los Criollos rayaron dos más en la parte baja con un sencillo de Elijah Dunham y un doble de Bryan Torres para acercarse 6-5.

No obstante, un lanzamiento desviado del relevista de Caguas, Roel Ramírez, fue clave para que los Senadores anotaran su séptima carrera en el partido, en las piernas de Irizarry, antes que Hasegawa conectara un doble impulsor que colocó la pizarra 8-5 en la parte alta de la quinta entrada.

Irizarry siguió dulce a la ofensiva y en la sexta entrada volvió a hacer de las suyas. El utility conectó un doble al predio izquierdo, remolcó a José Sermo, para el 9-5. Un vuelacerca solitario de Dunham al inicio de la parte baja de la novena entrada puso la pizarra 9-6.

El derecho Iván Houellemont (1-0) se quedó con la victoria al no permitir carreras en las dos entradas que lanzó en labor de relevo.

Mayagüez rompe racha negativa

En el Estadio Roberto Clemente Walker, los Indios de Mayagüez regresaron a la ruta ganadora luego de propinarle a los Gigantes de Carolina una blanqueada, 1-0.

El triunfo de la tribu llegó luego de tres derrotas de forma consecutiva. Ahora, poseen récord de 3-3, mientras que Carolina coloca el suyo en 4-2.

Los brazos del equipo mayagüezano lucieron aceitados y su defensa hermética. Su abridor Ashton Goudeau se agenció su segunda victoria de la temporada después de no darle grandes libertades a los Gigantes. El derecho concedió cinco inatrapables y ponchó a dos bateadores en cinco episodios.

Un cuadrangular solitario del inicialista Shaw Ross le dio a los Indios su única carrera del partido en el tercer episodio.

Los Gigantes amenazaron en la novena entrada al colocar corredores en las primeras dos almohadillas producto de un hit de Gabriel Cancel ante el derecho Derek West y una base por bolas a Abimelec Ortiz de parte del zurdo Keylan Killgore.

La derrota fue para el japonés Kazuo Ohno (0-1) luego de permitir la carrera de Mayagüez en su actuación de cuatro entradas y un tercio. Killgore obtuvo su primer salvamento en el torneo.

Santurce sigue imprable

En el Estadio Hiram Bithorn, los Cangrejeros de Santurce continuaron con su paso arrollador en el inicio de campaña de la liga invernal al doblegar, 3-1, a los Leones de Ponce.

Los crustáceos tienen marca perfecta de 6-0 mientras que los Leones ven detenida en cuatro su racha de triunfos consecutivos. Ahora poseen foja de 4-2.

La ofensiva de Santurce fue liderada por el importado Spencer Packard, quien bateó de 4-3 con tres dobles y dos carreras. En su anterior partido ante los Gigantes, la alineación cangrejera conectó dos cuadrangulares en la novena entrada. Ante los Leones siguieron con el mismo pasito. Un cuadrangular solitario de Juan Centeno -entre el jardín derecho y central- les dio la primera anotación en la segunda entrada.

Santurce sumó otras dos carreras a su causa, para ampliar su ventaja 3-0, luego que Packard conectara dos de sus dobletes, con Jeremy Arocho en el tránsito, en la tercera y quinta entrada.

Con un sencillo del bateador emergente Kevin Santa, la manada sureña rompió el hielo en el pizarrón al poner su marcador, 3-1, en la octava entrada.

La victoria quedó en el brazo del abridor Juan Hillman (1-0) luego de no permitir carreras en las seis entradas que trabajó. El zurdo toleró dos hits y propinó cinco ponches. En cambio, el derecho Freddie Cabrera (0-1) cargó con el revés al darle paso a las carreras de Santurce en cuatro episodios. El también derecho Case Matter se apuntó su primer salvamento en la temporada.

La acción de “La Pro” tiene un receso debido a la pausa del “RD vs PR Showdown” en Nueva York.

La próxima jornada será el martes, 18 de noviembre de 2025, cuando los Senadores visiten a los Leones en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, los Cangrejeros reciban a los Gigantes en el Estadio Hiram Bithorn y los Indios midan fuerzas con los Criollos en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Todos los partidos serán transmitidos por el canal de la liga en YouTube a partir de las 7:00 p.m.