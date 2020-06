Caguas. Los sucesos detrás del escándalo que manchó la reputación de los Astros de Houston durante la temporada 2017 serán recopilados en un documental que producirá la compañía del baloncelista LeBron James y será realizado por The Cinemart.

Así lo confirmó Alex Cora, quien era coach de banco de la novena que estableció un sistema para robar las señales entre los lanzadores y receptores de los equipos contrarios para darles una ventaja a los bateadores. En el 2017, los Astros ganaron la Serie Mundial.

En su primera aparición ante los medios puertorriqueños desde que fue suspendido por un año por la oficina del comisionado de Major league Baseball (MLB), Cora sostuvo que la controversia no desaparecerá.

“Todavía van a suceder cosas. Viene un documental, un libro y mucha gente tendrá muchas narrativas. Obviamente, también tengo mi manera de ver las cosas. Estuve presente, sé lo que pasó, pero como persona, tengo que defenderme”, dijo Cora.

Tentativamente, la serie llevará el título “Sign Language”. No hay una fecha para el lanzamiento.

“Hay que ser bien guardado en ciertas cosas. No puedo decir todo porque sé lo que viene en los próximos meses y vamos a ver la narrativa porque uno va a reaccionar a eso. Hay que ser prudente en lo que uno dice”, dijo.

La admisión por parte de Cora, además de mánager A.J. Hinch y el gerente general Jeff Luhnow, ambos despedidos por la organización, redundó en severos castigos que incluyó una multa de $5 millones y la pérdida de varios turnos en el sorteo de novatos.

“En el 2017, hubo muchas cosas sobre el deporte. A veces uno cree cosas y no justifican nuestras acciones. En el 2017 otros equipos fueron sancionados también por cosas parecidas. Eso no significa que teníamos que hacerlo, pero comenzó con un paso que culminó en algo con lo que no estamos orgullosos. Lamentablemente pasó, nos marcará a todos en nuestras vidas y fue un golpe bajo el béisbol”, reconoció Cora.