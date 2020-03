Goodyear, Arizona. El campocorto boricua Francisco Lindor ha suspendido las conversaciones contractuales enfocadas en lograr un pacto multianual con los Indios de Cleveland para así poder concentrarse en la venidera temporada que arranca 2l día 26 de este mes de marzo.

Lindor le dijo al portal The Athletic que las partes han tenido “buenas conversaciones” pero no no han podido llegar a un acuerdo.

“Así que dejaremos eso a un lado y nos centraremos en jugar y ganar este año”, dijo Lindor, quien ganará $17.5 millones esta temporada y está bajo el control contractual del equipo hasta por una temporada adicional.

Los Indios han sido francos sobre su afán de firmar a Lindor, de 26 años, bajo un acuerdo a largo plazo. El boricua se ha convertido en una de las estrellas jóvenes más brillantes del béisbol y en uno de sus mejores jugadores. El equipo de mercado pequeño, sin embargo, nunca podrá alcanzar una cifra en dólares que satisfaga a Lindor.

Mi agente sabe mi valor, yo sé mi valor. Pero eso es algo un poco más privado. Pero sé lo que es justo para ambas partes. Estoy muy consciente. Lo he estudiado -Francisco Lindor

Natural de Caguas, Lindor le ha dicho a la gerencia de los Indios que quiere quedarse en Cleveland para ayudar a la organización a ganar la Serie Mundial. Este espera que el equipo encuentre una forma financiera para mantenerlo. Pero la realidad es que los Indios no pueden permitirse invertir tanto dinero en un solo jugador y seguir siendo competitivos.

Se espera que el presidente del equipo, Chris Antonetti, aborde la situación de Lindor este miércoles en el complejo de entrenamiento del equipo. Los Indios están libres hoy martes.

Es posible que las partes reanuden las conversaciones en algún momento durante la próxima temporada. También existe la posibilidad de que los Indios se decidan a cambiar a Lindor antes de la fecha límite de julio si no comienzan bien la temporada y caen en temprana desventaja en la División Central de la Liga Americana.

Cuando Milwaukee firmó la semana pasada al exjardinero MVP de la Liga Nacional, Christian Yelich, bajo un contrato de nueve años y $ 215 millones que pagará una parte de manera diferida hasta que el pelotero cumpla 50 años, el acuerdo aumentó la esperanza entre los fanáticos de los Indios de que Cleveland podría hacer algo similar con Lindor.

Sin embargo, el precio de Lindor parece ser mucho más alto.

En la pasada temporada Lindor bateó .284 con 32 jonrones y 74 carreras impulsadas. Tuvo además 22 robos y ganó un Guante de Oro. (Ross D. Franklin)

“Mi agente sabe mi valor, yo sé mi valor. Pero eso es algo un poco más privado”, dijo Lindor a The Athletic sin ofrecer detalles sobre las conversaciones con los Indios. “Pero sé lo que es justo para ambas partes. Estoy muy consciente. Lo he estudiado”.

Su agente, David Meter, no respondió de inmediato a un mensaje de The Associated Press.

No es de dudar que Lindor pueda aspirar a un contrato por arriba de los $300 millones y tal vez acercarse a los $400 millones, cifra que solo ha logrado el jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout.

En cinco temporadas en las Mayores, Lindor batea de por vida .288 con 130 jonrones y 384 RBI.