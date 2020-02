Durante los pasados tres lustros, Lino Rivera ha sido, posiblemente , el más exitoso manager en el béisbol profesional latinoamericano.

Con una docena de series finales y seis campeonatos en los pasados 15 años en ligas invernales de Puerto Rico y República Dominicanana y en los dos principales torneos de México, son muchos los que se preguntan si el boricua tendrá la oportunidad de probarse en el llamado béisbol organizado de los Estados Unidos.

Su cetro más reciente fue hace unos días al llevar a los Toros del Este al campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Esta fue su novena serie final en 10 temporadas que ha dirigido en las ligas invernales de Puerto Rico y Quisqueya.

Phil Regan me peguntó porqué no he ido (a trabajar) a los Estados Unidos. Él me dice que yo puedo dirigir en las Grandes Ligas. Y si esas palabras son de alguien que conoce tanto el juego, para mí son una bendición recibirlas -Lino Rivera / Dirigente de los Toros del Este

“Me han ofrecido todo el tiempo”, dijo Rivera recientemente sobre sus opciones en Estados Unidos.

“He tenido ofertas para ser ‘pitching coach’. Lo aceptaría a otro nivel (más alto en las ligas menores). En un momento dado, las ofertas tampoco han sido atractivas en lo económico”, sostuvo el exlanzador que en la Serie del Caribe que inicia el sábado busca su primer campeonato como dirigente en cinco intentos.

Con los Toros del Este, Rivera tuvo como adiestrador de lanzadores al veterano Phil Regan, quien a sus 82 años de edad trabajó en esa función con los Mets de Nueva York en la parte final de la pasada temporada de las Grandes Ligas.

Regan no vino a la Serie del Caribe y fue reemplazado por el puertorriqueño David Rosario, quien fue el adiestrador de lanzadores de los Tigres del Licey, subcampeones de la liga dominicana.

“Phil Regan me peguntó porqué no he ido (a trabajar) a los Estados Unidos. Él me dice que yo puedo dirigir en las Grandes Ligas. Y si esas palabras son de alguien que conoce tanto el juego, para mí son una bendición recibirlas. Yo le dije que no sé si puedo dirigir en las Grandes Ligas, pero que algo yo puedo hacer. Yo pienso que puedo ayudar a alguna organización. Eso es poco a poco, cuando se de, voy a tratar de hacer lo mejor posible”, dijo Rivera quien en la pasada final en República Dominicana se enfrentó al colombiano Luis Urueta, que será entrevistado para la plaza de dirigente de los Medias Rojas de Boston.

Rivera tiene más diez temporadas de experiencia en la Liga Mexicana de Béisbol (liga de verano). Sin embargo, no trabajó durante el verano pasado y tampoco tiene contrato para el próximo.

“No acepté una oferta de un equipo de México. En Dominicana me han ofrecido una serie de proyectos y ahora que se acabó la serie final, voy a analizar qué voy hacer. En verano yo tenía a México como base, pero ahora quiero hacer otras cosas con mi carrera en el béisbol. Tengo planes de desarrollar una escuela de béisbol y voy a ver si la puedo enlazar entre Puerto Rico, México y República Dominicana”, sostuvo el estratega de 53 años de edad.