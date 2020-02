Lino Rivera viajó a la República Dominicana en septiembre con una misión: regresar a Puerto Rico en febrero y ganar la Serie del Caribe en su casa.

Y ese deseo se hizo realidad el viernes en la noche, cuando los Toros del Este derrotaron 9-3 a los Cardenales de Lara de Venezuela, dándole a República Dominicana su vigésimo campeonato de una Serie del Caribe y su primero desde el 2012.

El inicialista Pete O’Brien fue nombrado Jugador Más Valioso de la serie. El toletero también ganó ese premio en la liga dominicana.

“Fue una temporada de ensueño. Este equipo fue extraordinario. Este equipo aparte del talento, sabía ganar, sabía vencer la adversidades y lo logramos. Este es el mejor equipo que yo he dirigido en mi vida. Yo sabía que hoy (el viernes) iba a ser el mejor juego que íbamos a tirar (en la serie). Hablé con los muchachos que tuvieran paciencia, que seleccionaran mejor los pitcheos y que íbamos a estar bien. Era cuestión de tiempo y logramos tirar el mejor juego al final. En los dos juegos con Puerto Rico no había margen de error y ganar esos juegos nos dio más confianza en la noche de hoy”, dijo Rivera a periodistas en medio de la celebración en el terreno del Estadio Hiram Bithorn.

Los Toros dominaron de punta a punta la liga dominicana estableciendo una marca de victorias para una temporada. En la Serie del Caribe jugaron para 6-1.

“Desde que salí de Puerto Rico a La Romana, en septiembre, esto era algo que soñaba. Yo quiero a todas las victorias, pero esta debe ser la mejor. Este es el mejor acontecimiento que me ha pasado en mi carrera. Esto ha sido una bendición. Dios me lo concedió. Ahora que me lo concedió, buscar la manera de servirle de la mejor forma, porque esto es obra de él”. agregó el cinco veces campeón en la pelota invernal que logró su primer cetro caribeño.

A pesar del gran éxito deportivo que tuvo Rivera durante la temporada, en las navidades Rivera sufrió la muerte de su padre, al que le dedicó este gran triunfo.

“Esto significa muchísimo. Me da mucho sentimiento en este momento. Yo estoy seguro que el hombre más feliz hubiese sido él, pero así lo quiso Dios, y me ha hecho a mí mejor hijo, mejor ser humano, para que en algún momento mis hijos puedan decir que tienen un buen padre", dijo Rivera con voz entrecortada.

Antes de continuar con la celebración, Rivera le envió un mensaje a sus compatriotas.

“Fue una gran serie, en momentos difíciles vinieron a apoyar. Estoy con un país que me ha aceptado como un hijo, pero siempre quiero a mi tierra. Gracias Puerto Rico”, sostuvo Rivera quien tenía contrato con los Toros por una temporada.