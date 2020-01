En octubre, cuando Lino Rivera viajó de Puerto Rico a la República Dominicana para dirigir a los Toros del Este, lo que tenía en mente era regresar en febrero como campeón, para de esa manera, tener la oportunidad de estar al frente de la novena quisqueyana en su país en la Serie del Caribe.

Y ese deseo se cumplió. El martes los Toros derrotaron 7-1 a los Tigres del Licey en el octavo juego de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) para coronarse como nuevos campeones del circuito. Esa victoria le dio el derecho al conjunto de La Romana de representar al país en el clásico caribeño que dará inicio el sábado en el Estadio Hiram Bithorn.

“Cuando salí de Puerto Rico quería ganar el campeonato para ir a la Serie del Caribe en Puerto Rico. Siempre he tenido a Puerto Rico a mi favor. Es un sentimiento tener a tu país en contra, pero sé que también voy a tener mucha gente a mi favor. Este es mi trabajo, he trabajado muy duro durante mi carrera y nunca he ganado una Serie del Caribe. Yo quiero ganar esta y voy por ella”, dijo Rivera el miércoles en entrevista vía telefónica con Primera Hora desde La Romana.

Este fue el tercer campeonato de la franquicia en su historia en Lidom. En todas las ocasiones que han ganado, la serie caribeña sido en Puerto Rico. El primer cetro fue en el 1994-95 cuando eran conocidos como los Azucareros. Ese fue el año del ‘Dream Team’ de Puerto Rico. Luego, los Toros volvieron a la Isla en el 2011, cuando la serie fue en Mayagüez.

Mientras que para Rivera, este es su segundo cetro en Lidom. Hace dos años condujo al campeonato a las Águilas Cibaeñas, que perdieron ante los Criollos de Caguas en el juego decisivo de la Serie del Caribe en México.

En el impresionante resumé como dirigente del boricua hay ahora seis campeonatos. Además de los dos más recientes en República Dominicana, suma tres en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Gigantes de Carolina 2005-06, 2006-07 y Criollos de Caguas 2010-11) y uno en la Liga Mexicana de Béisbol, la liga de verano (Leones de Yucatán en el 2006). Además tiene otros seis subcampeonatos. Tres son en Puerto Rico ( Caguas 2009-10, 2011-12 e Indios de Mayagüez 2014-15), uno en República Dominicana (Tigres del Licey 2015-16) y dos en México (Algodoneros de Guasave en el 2007-08 en la Liga Mexicana del Pacífico y Yucatán en la liga de verano en el 2007).

“En las últimas10 temporadas que yo he dirigido en Puerto Rico y Dominicana he ido a nueve finales. Yo no me la creo. A mí me gusta lo que hago y hay tantas cosas que hacer para lograr el éxito como dirigente. Hay que hacer un estudio de cada pelotero, saber quién hace ajustes rápido, quién es más fogoso, a quién tienes que sobar, a quienes tienes que sacarle. Y con esa información, ponerlos en situaciones que puedan producir, y por ende, saber por dónde entrarle, por dónde salir y por dónde presionarlos. Esa experiencia a través de los años me ha hecho mejor. También he tenido la bendición de estar en buenos equipos. Si no tienes los ingredientes para hacer un buen sancocho, no lo vas a hacer. A mí me los han dado y creo que soy un buen cocinero”, dijo riendo Rivera, de 53 años.

Los Jugadores de los Toros del Este celebran su campeonato. (Suministrada / Toros del Este (custom credit))

Una temporada especial

Incluyendo la postemporada, los Toros sumaron 51 victorias en la campaña, lo que es un récord en Lidom. Finalizaron en la primera posición tanto en serie regular como en el Round Robin.

“Fue una temporada de ensueño. Como a mí me contrataron desde febrero y el año pasado no trabajé en el verano, pude trabajar con tiempo con el gerente Raymond Abreu. Fuimos a los campos de entrenamiento y tuve la oportunidad de trabajar en muchas cosas del juego, conocer más los jugadores. Fue algo increíble, ningún equipo en este país había obtenido tantas victorias en una temporada, 51 victorias es un récord. Yo no tomo los logros personales, pero ser parte de esto me llena de mucha alegría”, sostuvo Rivera, quien por su labor con los Toros fue premiado por segunda vez como Dirigente del Año del circuito dominicano.

La serie ante los Tigres llegó al séptimo juego empatada a tres. En los juegos siete y ocho, los Toros explotaron ofensivamente y ganaron ambos partidos con un marcador combinado de 15-1. El lunes en su casa se impusieron 8-0, anotando todas sus carreras en la séptima entrada y el martes dieron el puntillazo en el Estadio Quisqueya 7-1. El antesalista Jeimier Candelario fue nombrado el Jugador Más Valioso de la final.

“Era cuestión de tiempo. Ellos nos habían estado lanzando muy bien y nosotros no estábamos haciendo los ajustes, todo el tiempo estabamos halando la bola. Cuando bateamos para el otro lado, vinieron los ‘rallys’. Además pitcheamos para una carrera en 18 innings. En los primeros cuatro o cinco juegos de la serie, el Licey estaba bateando para .400 colectivamente, una cosa increíble. En el primer juego de la serie en nuestra casa nos hicieron 17 carreras. Pero al final, hicimos los ajustes tanto en la ofensiva, como en el pitcheo y en la defensa”, dijo Rivera, cuyo contrato con los Toros era por una temporada.

“Seguro que (la gerencia de los Toros) va a venir con un contrato sobre la mesa. Este fue uno de los mejores contratos en mi carrera, pero ahora voy a analizar todas las opciones y quiero firmar por más de un año”.

Sobre la celebración, Rivera dijo que llegaron de la capital a La Romana en horas de la madrugada y que la celebración en el Estadio Francisco Micheli se extendió hasta que salió el sol.

“No fue solo en La Romana, fue en toda la república, ya que todo el mundo iba en contra del Licey. En La Romana fue algo increíble. Todavía (en la tarde del miércoles) la gente está por ahí celebrando. Esto va a ser así por varios días”, finalizó Rivera antes de entrar a una reunión con la gerencia de los Toros para confeccionar el roster con el que vendrán a Puerto Rico. Luego de esa reunión, estaba pautada la caravana de los campeones por los principales sectores de la ciudad.

Los Toros viajarán a Puerto Rico el viernes y el su primer juego será el sábado ante México a las 2:30 p.m. El esperado duelo ante los Cangrejeros de Puerto Rico será el miércoles 5 de febrero a las 8:00 p.m.