Los Indios de Puerto Rico le apostarán al brazo del veterano serpentinero zurdo Luis Leroy Cruz para enfrentar a los Breeze de Japón en su segundo partido de la Serie del Caribe 2025, que se lleva a cabo en el Nido del Águila.

Cruz fue un pilar en la rotación de los Indios y registró la segunda mejor efectividad del torneo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente al permitir 0.95 carreras por cada nueve entradas. Su récord fue de 2-1 en los ocho partidos que jugó, siete de ellos como lanzador abridor.

“Mentalmente estoy concentrado y sé que es un juego más. No me voy a meter mucha presión porque así nosotros no podemos funcionar. Estoy fluyendo y me estoy mentalizando en dar lo mejor de mí cuando me suba a la loma”, aseguró Cruz.

Los Indios llegan a este partido con récord de 0-1 después de caer, 8-1, ante los Charros de México en la primera jornada del también llamado “Clásico Caribeño”. El partido entre Puerto Rico y Japón será transmitido por WAPA Deportes a partir de las 4:50 p.m.