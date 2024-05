El puertorriqueño Andrés Cárdenas completó la transición desde la NBA hasta Major League Baseball (MLB).

No piense que se trata de un atleta súper dotado con las destrezas necesarias para competir a un alto nivel en ambas ligas profesionales. Cárdenas es un diestro en las artes culinarias que, durante los pasados seis años, tuvo a cargo establecer los menús y confeccionar los alimentos para los jugadores de los Rockets de Houston. Ahora, tiene un rol muy similar, pero como chef principal de los Nationals de Washington.

“A través de las conexiones, surgió una oferta tentadora. Después de consultarlo con mi esposa, me dijo que es una oportunidad que no podía dejar pasar. Enseguida me apoyó y estoy en mi primera temporada con los Nationals”, compartió Cárdenas desde Washington DC.

Las raíces de Cárdenas se encuentran en el barrio Alturas en Río Grande. Completó sus estudios en gastronomía en la Universidad del Este y, luego, en el Culinary Institute of America antes de establecerse en Houston para laborar con la organización de los Rockets. Aunque estaba a gusto, percibía que había llegado el momento de emprender un nuevo reto.

“Una de las razones para dar el salto a la MLB es que a veces uno se siente en la zona de comodidad. Desde hace tiempo quería ir a MLB. Era uno de mis sueños”, relató.

“Tengo más conocimientos, voy con más seguridad a pesar de la incertidumbre de que son más atletas y es un escenario más grande. Las necesidades son mayores porque son demasiados, pero fue preparado mental, física y espiritualmente”, Cárdenas.

El joven chef enfatizó que su principal encomienda es darle forma a menús variados que cumplan con las necesidades y los requisitos particulares de los peloteros.

Andrés Cárdenas quiere servir de inspiración para jóvenes puertorriqueños. ( Suministrada )

“Tuve la oportunidad de ampliar mis conocimientos como chef basado en la nutrición respetando las culturas, las religiones y, obviamente, ciertas condiciones. Hay que tomar las debidas precauciones en caso de que alguien sea alérgico a los crustáceos y tenemos que evitar la contaminación cruzada porque eso es algo serio. Cualquier detalle pueden culpar a la cocina”, explicó.

“Las artes culinarias están basadas en respetar las culturas. En Houston tuve jugadores turcos, japoneses, de África y uno trata de satisfacer esas necesidad sin perder la perspectiva que estamos mejorando el rendimiento de un atleta. Cada uno come diferente, unos pollo o arroz y se sazona distinto. Otros no son tolerantes a la lactosa”, continuó.

Cárdenas tiene como consumidores a los puertorriqueños Dave Martínez (mánager) y Eddie Rosario (guardabosque).

“Ambos son excelente seres humanos. Son personas de familia que se preocupan por uno todo el tiempo y agradecidos por lo que uno hace. Eddie es bien básico. Le gusta la comida criolla, la japonesa, el sushi, pero hace su balance con hamburguesas. Tenemos un menú dominicano, dos estaciones de comidas latinas, al igual que pastas y arroces sin alejarme del aspecto de la nutrición”, destacó.

Cárdenas tiene en agenda iniciar el proceso hacia una maestría.

“Quiero inspirar a los jóvenes para salgan a estudiar y se enriquezcan de conocimientos. Los puertorriqueños somos talentosos, pero tenemos que alejarnos de la zona de comodidad y salir a trabajar”, concluyó.