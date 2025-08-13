California. Shohei Ohtani conectó una línea para triple play en la sexta entrada y pegó un jonrón que rompió el empate en la novena, pero los Angels de Los Ángeles se recuperaron para superar el martes 7-6 a los Dodgers de la misma ciudad con un sencillo decisivo de Jo Adell en la décima.

Los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, fueron alcanzados por San Diego en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional después de su tercera derrota consecutiva.

Ohtani puso a los Dodgers arriba 6-5 cuando conectó un jonrón en su cuarto juego consecutivo. Prendió un cutter de Kenley Jansen para su cuadrangular 43 de la campaña, con lo que lidera la Liga Nacional.

También se recuperó inteligentemente después de estar involucrado en el octavo triple play en la historia de los Angels. El campocorto Zach Neto atrapó la línea de Ohtani por el medio, pisó la segunda base para sacar al venezolano Miguel Rojas y lanzó a primera, donde Nolan Schanuel retiró a Dalton Rushing.

Los Angels se recuperaron en una novena entrada llena de drama. El venezolano Luis Rengifo conectó un sencillo y anotó con un elevado de sacrificio de Schanuel antes de que Ben Casparius (7-5) ponchara a Taylor Ward con las bases llenas.

Después de que Connor Brogdon (3-1) lanzó una décima entrada limpia por los Angels, Christian Moore movió a Ward a tercera con un sencillo de toque. Adell puso fin a la actividad con un elevado que superó el cuadro adelantado de los Dodgers.

Rushing conectó su segundo jonrón por los Dodgers, quienes han perdido los cinco encuentros con los Angels esta temporada. Comparten el sitio de honor de la División Oeste de la Liga Nacional por primera vez desde el 13 de junio, después de que San Diego ganó su cuarto duelo consecutivo en San Francisco.

Ward conectó su vigésimo octavo jonrón e impulsó dos carreras por los Angelinos.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 5-2. El cubano Andy Pagés de 4-2 con una remolcada. El venezolano Rojas de 2-1.

Por los Angels, el cubano Yoán Moncada de 2-1 con una empujada. El venezolano Rengifo de 3-1 con dos anotadas.