Houston. Christian Walker conectó tres hits, incluido un jonrón, y los Astros de Houston aprovecharon una tercera entrada de seis carreras la noche del martes para cortar una racha de ocho derrotas consecutivas con una victoria de 7-6 sobre los Rockies de Colorado.

La mala racha fue la más larga de los Astros desde que cerró la temporada 2013 con una seguidilla de 15 derrotas.

Houston perdió 3-0 antes de que Walker pegara un jonrón solitario en la segunda entrada. Luego, los Astros sacaron provecho de dos errores de la segunda base boricua de los Rockies, Willi Castro, para anotar seis veces en el tercero.

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Después de que el venezolano José Altuve se embasó por el primer error de Castro, el cubano Yordan Álvarez empató el juego con un doble de dos carreras por la línea del jardín derecho. Más tarde, Walker impulsó a Álvarez con una jugada de selección para darle a Houston ventaja de 4-3. Cam Smith y el puertorriqueño Christian Vazquez agregaron sencillos productores de carrera, y Joey Loperfido se embasó por el segundo error de Castro.

El dominicano Enyel De Los Santos ponchó a Jordan Beck con corredores en las esquinas en la novena entrada para asegurar su primer salvamento de la temporada.