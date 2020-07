Toronto. Los desplazados Blue Jays de Toronto jugarán en Búfalo este año en medio de la pandemia.

Un funcionario familiarizado con el asunto dijo a The Associated Press que los Blue Jays jugarán en Sahlen Field. El funcionario habló bajo condición de anonimato ya que no estaba autorizado a hablar en público antes de un anuncio.

El parque es donde juega el afiliado Triple A del equipo.

Los Blue Jays buscaban un parque de Grandes ligas después de que el gobierno canadiense declinó permitirles jugar en Toronto, y el estado de Pensilvania rechazó un acuerdo para jugar en Pittsburgh debido a los frecuentes viajes por Estados Unidos.