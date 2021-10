Houston. Atlanta acababa de tropezar nuevamente, perdiendo su séptimo intento consecutivo de llegar a promedio de .500.

“Esto no va a definir nuestra temporada, esta serie”, dijo el mánager de los Braves, Brian Snitker, esa noche en el Citi Field de Nueva York.

Poco sabía.

Dos días después, el gerente general Alex Anthopoulos consiguió a los jardineros Eddie Rosario, Adam Duvall y Jorge Soler junto con el relevista Richard Rodríguez en cuatro intercambios en las horas previas a la fecha límite de cambios del 30 de julio, lo que se sumó a la adquisición del jardinero Joc Pederson dos semanas antes.

Rosario, Duvall y Pederson se combinaron para impulsar 17 de las 28 carreras de Atlanta en su victoria de seis juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional sobre el campeón defensor Dodgers de Los Ángeles. Rosario fue seleccionado MVP cuando los Bravos avanzaron a un enfrentamiento de Serie Mundial contra los Astros de Houston a partir del martes por la noche.

Pederson, especialmente, ha sido una suma de alto valor. Incluso antes de que los Bravos intentaran ganar los primeros anillos de campeonato de la Serie Mundial desde el club de Greg Maddux, Tom Glavine, John Smoltz y Chipper Jones en 1995, se hizo conocido por quizás el collar de perlas más visto desde el de Jackie O’s.

“Yo solo vi las perlas y pensé, ¿sabes qué? Eso se ve genial”, dijo Pederson. “He llevado la cadena negra y la cadena de oro y todas esas diferentes como creo que muchos otros jugadores lo han hecho. Pero no lo sé, me llamó la atención. Yo estaba como, sabes qué, eso se ven bien”.

Anthopoulos, un canadiense de 44 años contratado como gerente general en noviembre de 2017 y ascendido a presidente de operaciones de béisbol el año pasado, tuvo que rehacer sus jardines a mitad de temporada.

El 13 de mayo, el jardinero central Cristian Pache se lesionó el tendón de la corva derecho y no tuvo otro turno al bate en las Grandes Ligas hasta octubre. El jardinero izquierdo Marcell Ozuna se rompió el dedo medio y anular izquierdo con un deslizamiento de cabeza el 25 de mayo, luego fue arrestado cuatro días después por cargos de agresión agravada y no ha regresado. El jardinero derecho estrella Ronald Acuña Jr. se rompió el ligamento cruzado anterior derecho el 10 de julio, una lesión que lo dejó de lado hasta el próximo año.

Muchos gerenciales hacen movidas a mitad de temporada. Rara vez enfrentan un reto tan grande como ese.

Con la adquisición de Pederson, Anthopoulos envió un mensaje a su equipo de “creemos en ustedes”, recordó el primera base estrella Freddie Freeman, el actual Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Eddie Rosario es recibido en el plato por Joc Pederson, otra adquisición del equipo antes del cierre de cambios. ( Marcio Jose Sanchez )

Anthopoulos había acudido a su jefe, el presidente Terry McGuirk, para pedirle permiso para gastar y elevó la nómina de 136 millones de dólares el día de la inauguración a 149 millones el 31 de agosto, todavía 14 entre los 30 equipos. Las cuatro adquisiciones de los jardines agregaron $7,743,280, considerando $500,000 que Atlanta estaba recibiendo de Cleveland como parte del canje de Rosario.

“Terry McGuirk vino a verme en el receso del Juego de Estrellas y me dijo tienes todo el apoyo que necesitas para mejorar este club. Lo que sea que necesites. Y avanzamos a toda velocidad”, dijo Anthopoulous.

Atlanta perdió en Milwaukee horas después de la fecha límite de cambios, cayendo a marca de 51-54. Los Braves marchaban terceros en el Este de la Liga Nacional, cinco juegos detrás de los Mets de Nueva York, un juego detrás de Filadelfia y dos juegos frente a Washington.

“Lo fortuna para nosotros es que jugamos en el Este de la Liga Nacional”, dijo Anthopolous después de los intercambios. “Estamos todos en esto”.

Atlanta ganó cinco de sus siguientes seis juegos para superar los .500 por primera vez en toda la temporada el 8 de agosto. Una racha ganadora de nueve juegos llevó a los Braves al primer lugar el 15 de agosto.

“Son dos equipos diferentes, de verdad, el de la primera mitad y el de la segunda mitad, si realmente lo miras”, dijo el actual MVP de la Liga Nacional. “Así que teníamos pequeñas armas esperando en los bastidores por todo el lugar y luego las desatamos y aquí estamos sentados en la Serie Mundial”.

Un improbable cuarto título de división consecutivo se aseguró el 30 de septiembre con tres juegos por jugar. Los Braves terminaron con una ventaja de 6 1/2 juegos.

“Incluso los equipos que no han tienen grandes años montas sus rachas en una temporada. Incluso los malos equipos. Todavía no habíamos tenido nuestra corrida y no éramos un mal equipo. Simplemente tuvimos dificultades para armar todo durante un período prolongado de la temporada”, dijo Snitker. “Pero éramos un buen equipo y seguí pensando, hombre, nuestro mejor béisbol está por delante de nosotros en algún momento, y luego creo que Alex ayudó mucho con las adquisiciones”.

Antes de la llegada del trío, Atlanta marchaba tercero con promedio de victorias por debajo de .500. ( David Zalubowski )

Pederson, de 29 años, fue obtenido por el primera base de ligas menores Bryce Ball y bateó .247 con siete jonrones y 22 carreras impulsadas.

Rosario estaba en la lista de lesionados con una distensión oblicua cuando los Bravos lo consiguieron de Cleveland por el infielder Pablo Sandoval, quien fue liberado de inmediato. Rosario hizo su debut con los Braves el 28 de agosto y bateó .271 con siete jonrones y 16 carreras impulsadas en 96 turnos al bate.

Soler, adquirido de Kansas City por el derecho de ligas menores Kaley Kalich, bateó para .269 con 14 jonrones y 33 carreras impulsadas. Se perdió cuatro partidos de playoffs debido a una prueba COVID-19 positiva.

Duvall, un jugador de 33 años que pasó la temporada 2019-20 con los Braves, fue adquirido de Miami por el receptor Alex Jackson y bateó para .226 con 16 jonrones y 45 carreras impulsadas, terminando con 38 jonrones, la mejor marca de su carrera, y 113 impulsadas y el liderato de ese departamento en la Liga Nacional.

“Creo que este año ha sido un testimonio de cómo hemos manejado la adversidad y cómo pasamos la página y seguimos trabajando, seguimos trabajando”, dijo Duvall. “Uno de nuestros lemas es simplemente presentarse y trabajar, presentarse y mejorar, presentarse, dar lo mejor de sí mismo, presentarse y competir”.