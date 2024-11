San Antonio. Ni el destacado jardinero Ronald Acuña Jr. ni el lanzador Spencer Strider se recuperarían de sus lesiones a tiempo para incorporarse a los Braves de Atlanta en el juego inaugural de la próxima campaña, el 27 de marzo en San Diego.

Acuña, el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 26 de mayo. El toletero de 26 años fue operado el 6 de junio.

Strider, un lanzador derecho que cumplió 26 años la semana pasada, fue operado el 12 de abril para reparar su codo de lanzar. Strider se sometió a una cirugía Tommy John en 2019 y dijo que el último procedimiento utilizó un soporte interno.

“Creo que con ambos casos no esperamos tenerlos fuera mucho tiempo, pero decir que estarán listos para el día de la inauguración no es realista”, dijo el gerente general de los Braves, Alex Anthopoulos, a los periodistas el martes, en la reunión de gerentes generales. “Creo que una vez que lleguemos a la primavera, a principios de febrero, tendremos una idea mucho más clara de los tiempos. Estamos planeando que no serán parte del roster del día inaugural. Sabremos cuánto tiempo más tardarán después de eso a medida que avancemos en el receso previo a la próxima campaña”.