La rivalidad más relevante en el Béisbol Superior Doble A tendrá como escenario el estadio Jesús María Freire en Cidra este domingo cuando se reanude la acción de la temporada 2021 con su cuarta tanda de partidos.

La jornada de 18 encuentros estará encabezada por el duelo entre los invictos Toritos de Cayey y los Bravos de Cidra, desde la 1:00 p.m.

Será el primer enfrentamiento entre Toritos y Bravos desde el 2019. Cayey juega para 4-0 y lidera la sección Central, mientras Cidra registra marca de 3-2 en el tercer puesto y viene de perder sus dos compromisos ante los Próceres de Barranquitas.

En la misma sección, los Próceres (3-1) visitarán a los Polluelos de Aibonito (0-4) desde las 11:00 a.m.

Jean Félix Ortega busca la 75

El estelar lanzador de los Cariduros de Fajardo (3-2), Jean Félix Ortega, irá en busca de la victoria 75 de su carrera. Su equipo enfrentará a los campeones Mulos (5-1) a las 11:00 a.m. en el estadio Mariano “Nini” Meaux en Juncos. Después de perder su primer juego de la temporada, los Mulos llevan cinco triunfos al hilo.

Ortega es el lanzador activo con más victorias en la Doble A y este año cuenta con marca de 2-0.

También en el Este, los Cocoteros de Loíza (2-1) se medirán con los Halcones (1-5) a las 12:00 del mediodía en el estadio Evaristo “Varo” Roldán en Gurabo. Los Halcones tendrán nuevo dirigente en la figura del exjugador profesional Susano Pérez.

Choque de líderes en el Sur

Los líderes Maratonistas de Coamo y Potros medirán fuerzas en el estadio Luis Guillermo Moreno en Santa Isabel a las 11:00 a.m. Ambos equipos juegan para 3-1. Como parte de los actos protocolares, los Potros retirarán el 22 del exjugador Daniel “Danny” Rivera, integrante del club de bateadores con más de 500 hits en la Doble A.

Después de tres semanas de acción, el líder de bateo del torneo es Jaime Ortiz, de los Maratonistas. Su promedio es de .700 con siete hits en 10 turnos oficiales. Cuenta con dos carreras empujadas, dos anotadas y seis bases por bolas.

Además, los Brujos de Guayama (2-2) viajarán al estadio Manuel González en Salinas para enfrentar a los Peces Voladores (1-4) a las 10:30 a.m. Será el debut de Juan Carlos Montero como dirigente de Salinas.

Gigantes tras la clasificación

Los debutantes Gigantes de Carolina, con 6-0, irán tras la victoria que les aseguraría la clasificación a la postemporada. Enfrentarán en su casa, el estadio Roberto Clemente Walker, a los Mets de Guaynabo (3-3), desde las 11:00 a.m.

En la misma sección, los Lancheros de Cataño (1-5) jugarán con los Caimanes del Melao Melao Vega Baja (0-6) en el estadio Tomás Palmares en Dorado y los Guardianes (5-1) enfrentarán a los Maceteros (3-3) en el estadio Julio “Papo” Dávila en Vega Alta, ambos a las 11:00 a.m.

En otros juegos, Yabucoa estará en Maunabo (10:00 a.m.), San Lorenzo en Humacao (11:00 a.m.), Añasco en San Sebastián (10:30 a.m.), Hormigueros en Aguada (10:30 a.m.), Barceloneta vs. Hatillo (10:00 a.m.), Camuy en Florida (11:00 a.m.), Utuado en Manatí (10:00 a.m.), Yauco en Sabana Grande (10:30 a.m.) y Lajas en Peñuelas (10:30 a.m.)