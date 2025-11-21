Los Cangrejeros de Santurce comenzaron a afincarse en la primera posición de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) tras doblegar el jueves, 17-6, a los Gigantes de Carolina en el Estadio Roberto Clemente Walker.

Santurce conectó 20 inatrapables, demostrando el por qué es el equipo que más batea en lo que va de campaña. A Carolina le falló su principal fortaleza, el pitcheo. Sus brazos concedieron 10 bases por bolas.

Con este resultado, los Cangrejeros mejoraron su récord a 8-1 y los Gigantes empeoraron a 6-3.

Santurce atacó desde la primera entrada al zurdo Kazuo Ohno. El desafío comenzó con un indiscutible de Jeremy Arocho, quien terminó la noche bateando de 4-3, con cinco carreras anotadas y tres bases por bolas.

Tras el primer batazo de Arocho, Ohno retiró por la vía del ponche peligroso Spencer Packard, líder de cuadrangulares con 10 vuelacercas en los primeros ocho desafíos de la campaña.

Roy Morales recibió boleto gratis y Arocho se estafó la antesala para hacer más latente la amenaza de Santurce. Entonces, Brian Rey se encargó de llevar a Arocho al plato con un batazo que picó detrás de la segunda base de Carolina, Ryuta Hirose, para el 1-0.

Una batucada se comenzó a escuchar en las gradas del Estadio Roberto Clemente Walker y los Gigantes empezaron a despertar. Era como si la melodía y los cánticos despertaran a los bates del sueño que se habían sumido ante los envíos del abridor de los Cangrejeros, Juan Hillman.

El zurdo comenzó la tercera entrada con una base por bolas al receptor Roberto “Bebo” Pérez. Un doble de Gabriel Cancel al jardín central acrecentó la posibilidad de un empate en la pizarra. Hillman volvió a sufrir problemas con su control y le concedió otra base por bolas para congestionar el tráfico de Gigantes.

Con este panorama, Abimelec Ortiz conectó un elevado en el cuadro interior para ser el primer out y Deniel Ortiz recibió el tercer boleto gratis del episodio para que los Gigantes empataron el desafío 1-1. Acto seguido, Jan Hernández se sacrificó con elevado y, en una jugada de pisa y corre, los locales tomaron la delantera 2-1.

La música en las gradas se silenció y Santurce hizo suya la parte alta de la quinta entrada al anotar un ramillete de cinco carreras para irse en escapada 6-2. El siguiente episodio fue similar. La alineación produjo tres carreras más con dobletes de Morales y Shed Long Jr para ampliar su ventaja 9-2.

Por otro lado, un lanzamiento desviado del lanzador de los Gigantes, Eduardo Rivera, y un doble de Rey provocaron que entraran tres carreras más. Los Cangrejeros afianzaron su dominio al terminar con pizarrón 14-2 en la séptima entrada.

A pesar del abultado marcador en su contra, Carolina cerró con fuerza. Alan Espinal y Jan Reyes produjeron dos de las cuatro carreras de los Gigantes en la novena entrada con un doble y un sencillo. Después, Ortiz pegó un cuadrangular de dos carreras por encima de la verja del jardín derecho para el 17-6.

El derecho Brian Escanio (1-0) se adjudicó el triunfo al no permitir libertades en una y dos tercios de entradas. La derrota fue para Ohno (0-2) al darle paso a cuatro carreras en cuatro entradas, en las que también toleró siete hits y propinó seis ponches.

Tercera victoria en línea para Caguas

En el Estadio Isidoro “Cholo” García, un ramillete de cuatro anotaciones en la novena entrada impulsó a los Criollos de Caguas a su tercera victoria consecutiva con un marcador de 5-2 sobre los Indios de Mayagüez.

Con el triunfo, Caguas empató con Mayagüez en el cuarto puesto del escalafón liguero, ambos con marca de 3-6.

Los Indios dominaban 2-1 al comenzar el noveno episodio. Elijah Dunham abrió con base por bolas, seguido de una línea de Aledmys Díaz atrapada en tercera. Un lanzamiento salvaje movió a Dunham a la intermedia y preparó el escenario para un sencillo de Noah Myers que empató el desafío.

Con el encuentro nivelado, un imparable de Luis Vázquez viró la pizarra 3-2 a favor de la Yegüita. Acto seguido, Bryan Torres remolcó la cuarta carrera con otro sencillo, Jancarlos Cintrón se embasó por jugada de selección, Nelson Velázquez recibió boleto intencional y un elevado de sacrificio de Vimael Machín produjo la quinta anotación.

Marvin Gorgas ganó en relevo con dos retirados y Luke Taggart se adjudicó el salvamento. Derek West permitió tres carreras en el noveno y cargó con la derrota por los Indios.

Mayagüez fue el primero en anotar en el juego, con doblete de Isan Díaz en la tercera entrada, pero Caguas respondió en el cuarto con un doble impulsor de Dunham. En el quinto, otro doble de Díaz colocó a los Indios al frente 2-1.

Los Leones empatan en la segunda posición

En el Estadio Hiram Bithotn, dos carreras en la duodécima entrada sellaron una dramática victoria de los Leones de Ponce, 5-3, sobre los Senadores de San Juan, para regresar al segundo lugar de la tabla de posiciones.

Con la victoria, los Leones mejoraron su récord a 6-3, igualando en la segunda posición con los Gigantes de Carolina. San Juan, por su parte, cayó a 1-8 y continúa en el último lugar.

El conjunto ponceño volvió a demostrar su agresividad en el juego pequeño, utilizando la jugada suicida en momentos determinantes. En la sexta entrada, un toque de Will Simoneit permitió que Dalton Guthrie anotara desde la antesala para tomar ventaja 2-1. San Juan respondió en el cierre cuando Jadiel Sánchez impulsó a Yariel González con un sencillo al central.

Ya en la décima, Ponce repitió la estrategia. Un toque de Jesmuel Valentín remolcó a Aldemar Burgos para colocar a los Leones al frente 3-2, pero un boleto a Kenen Irizarry con las bases llenas provocó un nuevo empate para los Senadores.

Finalmente, en la duodécima entrada, el corredor fantasma Kevin Santa anotó la cuarta vuelta de los selváticos gracias a un toque de sacrificio de Burgos y un error en tiro del inicialista José Sermo. Más adelante, un batazo de Edwin Díaz permitió que Burgos cruzara el plato con la quinta y definitiva carrera.

El zurdo Gabriel Rodríguez (1-0) obtuvo su primer triunfo del torneo tras lanzar dos entradas impecables en relevo. Jerryel Rivera (0-1) cargó con la derrota por los capitalinos.

La acción de la liga invernal continúa este viernes, cuando todos los jugadores usarán el número 21 en el Día de Roberto Clemente.

El primer partido de la jornada entre los Indios y los Leones será transmitido por Wapa Deportes, desde el Estadio Francisco “Paquito” Montaner a partir de las 3:00 p.m. Luego, los Senadores y los Cangrejeros disputen otro partido del “City Champ” en el Estadio Hiram Bithorn, los Gigantes visiten a los Criollos en el Estadio Yldefonso Solá Morales a partir de las 7:00 p.m.