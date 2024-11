Los Cangrejeros de Santurce parecieron el miércoles sentirse renovados al salir de una racha de tres derrotas consecutivas en el nuevo terreno del Estadio Hiram Bithorn con una blanqueada, 8-0, sobre los Gigantes de Carolina.

Con la victoria, los Cangrejeros mejoraron su récord a 2-4, mientras que los Gigantes ahora tienen marca de 3-4, tras perder cuatro de sus últimos cinco partidos en el inicio de la temporada 2024-25 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Santurce, que sigue último en la tabla de posiciones de la invernal, concluyó el encuentro con nueve imparables, incluyendo un cuadrangular de Johneshwy Fargas en la octava entrada, que selló la victoria y disipó las esperanzas de remontar de los Gigantes.

El japonés Teppei Mataki (1-0) se agenció el triunfo, después de retirar a dos bateadores y no permitir anotaciones en 5.2 entradas lanzadas. El revés fue para Jean Félix Ortega (0-1), quien dio paso a dos carreras, incluyendo una limpia, y cuatro hits.

“Esta victoria es bien importante. Ha sido bien complicado no tener el estadio desde un principio. Las prácticas no fueron iguales, pero es bien especial poder demostrarle a la fanaticada de lo que el equipo está hecho. Fue un resultado de lo que tenemos. Contamos con un buen pitcheo y contacto, con las firmas que hicimos durante la temporada muerta como Rubén Castro y Brian Navarrete. Nos vimos como nosotros nos percibiamos antes de las tres derrotas”, expresó el coach de banco de los Cangrejeros, Luis Matos, quien está fungiendo como dirigente interino mientras Omar López está con Venezuela en el Premier 12.

El japonés zurdo Teppei Mataki en el montículo durante el encuentro contra los Gigantes de Carolina. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Los Cangrejeros abrieron el marcador en la parte baja de la segunda entrada, con un sencillo con rodado de Jorge Barrosa, que trajo al plato a Henry Ramos y permitió a Jack López llegar a la tercera base. Con corredores en las esquinas, el dirigente de Carolina, Edwards Guzmán, visitó el montículo y reemplazó al lanzador Jean Ortega con José Cruz.

Sin embargo, acto seguido, un pasbol del receptor Anthony Vilar habilitó a Barrosa alcanzar la segunda almohadilla. Después, Jeancarlos Cintrón pegó un elevado de sacrificio al jardín central, que dio paso a la segunda carrera de Santurce.

Barrosa volvió a hacer de las suyas en el cierre del cuarto inning al conectar otro imparable con rodado. En el siguiente turno, Cintrón dio un toque de sacrificio y Barrosa llegó a tercera. Con solo un out, Brian Navarreto pegó un out con elevado de sacrificio para que Barrosa pudiera llegar al plato y la novena santurcina se despegara, 3-0.

Delvin Pérez, de los Gigantes de Carolina, saca a Leonardo Rivas, de los Cangrejeros de Santurce. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Los Cangrejeros amenazaron con seguir aumentando su ventaja en la baja de la quinta, luego de llenar las bases. Con dos outs en la pizarra, Barrosa tenía la oportunidad de empujar unas cuantas carreras, pero conectó un elevado de out al bosque izquierdo, donde se encontraba Justin Connell.

Sin embargo, Santurce no volvió a desaprovechar la próxima vez que tuvo corredores en posición de anotar, ya que, en el cierre de la sexta. Después de que Cintrón se ponchó, Navarreto dio un doble al jardín izquierdo. Luego, Leonardo Rivas se embasó tras un error del inicialista Abimelec Ortiz y Navarreto llegó al plato para la cuarta carrera de la novena local. Con Rivas en intermedia, Johneshwy Fargas sacudió el madero y dio un elevado de sacrificio que permitió a Rivas anotar la quinta carrera de los Cangrejeros.

Santurce no le quitó el guante de la cara a los Gigantes y, en la baja del séptimo inning, se alejó aún más. López dio inicio a la séptima con un elevado de out, pero después Barrosa recibió una base por bolas. No obstante, Barrosa logró robarse la segunda y tercera base tras un catastrófico error de Vilar. A raíz de esto, un elevado de sacrificio de Cintrón permitió a Barrosa despegarse por 6-0.

En la baja de octava entrada, Rivas recibió una base por bolas y Fargas procedió a desaparecer la pelota con el primer cuadrangular en el renovado terreno del Hiram Bithorn para el 8-0.