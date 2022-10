Los veteranos Pablo Sandoval y Rusney Castillo comenzarán a jugar con los Cangrejeros de Santurce la temporada 2022-23 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) desde el 5 de noviembre, cuando los crustáceos inician una nueva etapa administrativa en su estadio Hiram Bithorn, informó el equipo en conferencia de prensa.

Los Cangrejeros comenzarán la temporada con el coach Nick Ortiz al mando del equipo. El dirigente de Santurce, Alex Cintrón, se encuentra con los Astros de Houston en la Serie Mundial y, además, pesa sobre él una suspensión de cinco juegos que debe cumplir sin estar presente en el equipo, informó el director del torneo, José Berroa, en un aparte en la conferencia de prensa de los Cangrejeros.

Ortiz es coach de los Gigantes de San Francisco. El castigo sobre Cintrón fue impuesto por una fuerte discusión que tuvo en la pasada temporada, cuando era dirigente de los Gigantes de Carolina, con un árbitro de la LBPRC.

Un máximo de siete importados comenzarán con los Cangrejeros la temporada 2022-23, agregó el gerente general Manuel Colón.

Aparte del venezolano Sandoval y del cubano Castillo, otro veterano jugador que también será importado por Santurce, el holandés Didi Gregorius, no tiene una fecha para comenzar a jugar con los Cangrejeros, dijo Colón, aunque el gerente agregó que ya acordó con el pelotero una fecha en el calendario que no puede anunciar por no contar con la autorización del jugador.

“Sandoval y Castillo van a arrancar con nosotros. Sobre Didi no vamos a anunciarlo todavía por respeto a él”, dijo Colón.

El lanzador venezolano Andrés Eduardo Machado y el jardinero central Pedro León fueron varios de los nombres de jugadores que los Cangrejeros ya tienen firmados en un roster de 28 peloteros de un total de 30. Los importados lanzadores Brian González, Derek West, Grant Anderson y el guardabosque, Kellen Strahm son otros integrantes entre esas 28 firmas.

“La visión de nosotros es tener un equipo competitivo, bien agresivo. La meta es ganar”, dijo Colón.

La nueva administración de los Cangrejeros que preside Carlos Iguina hizo múltiples anuncios durante la conferencia de prensa sobre las actividades que tienen organizadas para la fanaticada de los Cangrejeros y el público general que atrae el estadio Hiram Bithorn.

Iguina dijo que las instalaciones del Bithorn están “en buen estado” para que los peloteros y la fanaticada las puedan disfrutar en su juego o visita al estadio. Las condiciones del estadio fueron criticadas a principios del año por la pasada administración de los Cangrejeros. El presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza, dijo entonces que el reclamo era “genuino” pero que fue incorrecta en la manera en que se comunicó.

Iguina detalló que el inspector de MLB para el área de juego encontró la instalación “adecuada” y que sugirió unas mejores que están siendo atendidas.

Agregó que habrá una pantalla provisional mientras arriba a Puerto Rico una pantalla nueva. Iguina informó que el municipio de San Juan adjudicó una subasta para ese propósito.

Los camerinos de ambos equipos están bajo reparaciones y un lugar del estadio está siendo habilitando para convertirlo en un gimnasio.

Los Cangrejeros dedicarán la temporada al comediante y presentador Raymond Arrieta y tiene como madrina a la reina de belleza Kiara Liz Ortega. Contarán con entretenimiento en las instalaciones, como bailarinas del socio de los Cangrejeros, Daddy Yankee, y un nuevo tema musical propio del equipo, se informó en conferencia de prensa. También habrá jornadas festivas para distintos sectores de Puerto Rico, como las Pequeñas Ligas, las comunidades dominicanas y venezolanas en Puerto Rico, motociclistas, amantes de animals, entre otras.