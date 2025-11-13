Los Cangrejeros de Santurce dejaron en el terreno a los Gigantes de Carolina, 7-6, con un sencillo de Andrew Velázquez para preservar su invicto en el inicio de temporada de la Liga de Béisbol Roberto Clemente (LBPRC).

Con el triunfo, Santurce se quedó solo en el tope de la tabla de posiciones de “La Pro” con un récord de 5-0. En cambio, Carolina empeoró su marca a 4-1 y empató en el segundo lugar con los Leones de Ponce.

En total, los Cangrejeros dieron cuatro palancazos y el último de ellos comenzó ante los serpentineros los Gigantes, Eduardo Rivera y Ramesis Rosas, en la novena entrada. Se trataron de dos cuadrangulares.

El primero solitario de Jack López ante Rivera y el segundo de dos carreras de Spencer Packard ante Rosas para provocar un nuevo empate en el partido, en esta ocasión 6-6.

Luego, Rosas le dio una base por bolas a Roy Morales y un pelotazo a Rubén Castro para concretar una nueva amenaza en el Bithorn. Hasta ahí llegó la actuación del zurdo, pues fue relevado por Luis Rodríguez.

Santurce continuó su acecho cuando Rodríguez le dio otro boleto gratis a Brian Navarreto para congestionar el tránsito. Entonces, con ese escenario, llegó el sencillo de Velázquez que empujó al corredor emergente Javi Vaz y le dio la carrera del gane a los Cangrejeros.

La agresividad de Santurce con el madero se vio desde la misma primera entrada cuando tiraron su primer palancazo a punta de dobles al jardín izquierdo. Luego de un out, Brian Rey conectó el primero.

El abridor de los Gigantes, Raymond Burgos, dominó a Hemmanuel Rosario con un batazo por el cuadro antes que Morales conectará el segundo doblete del partido para empujar al plato a Rey y poner la pizarra 1-0 en la primera entrada.

El dominio del abridor de los Cangrejeros, Adalberto Flores, fue total en los primeros cinco actos. El derecho toleró solo un hit y propinó cuatro ponches. Los Gigantes consiguieron hacer mella al pitcheo santurcino en el sexto episodio con la entrada del relevista Juan Echevarría.

El también derecho retiró por la vía del ponche a Alan Espinal para luego permitir inatrapables consecutivos -de Delvin Pérez, Gabriel Cancel y Jonathan Rodríguez- y darle paso a la primera anotación de Carolina.

Las hostilidades se nivelaron 1-1. Después de esto, Echevarría fue sustituido en la loma por Tristan Garnett, quien le concedió un boleto gratis a la inicial a Abimelec Ortiz para llenar las almohadillas. Fue la antesala al elevado de sacrificio que conectó Deniel Ortiz para darle vuelta al pizarrón 2-1.

Sin embargo, la ventaja duró poco. Los Cangrejeros dieron el segundo palancazo en su cueva luego de un out en la parte baja del acto. Indiscutibles de Morales, Rubén Castro y Johneshwy Fargas se combinaron para que llegara al plato una raya más y Santurce empató el desafío 2-2.

Un ramillete de cuatro carreras, producto del juego pequeño de los Gigantes, hizo que la tropa carolinense tomará el comando del partido, 6-2, en la séptima entrada. Las anotaciones llegaron al plato producto de un batazo por el cuadro de Espinal, un sencillo de Rodríguez y un elevado de sacrificio de Abimelec Ortiz.

Otro doblete de Morales, su segundo de la noche, acercó a Santurce 6-3 en el octavo acto.

La victoria le correspondió al derecho Edwin Sánchez (1-0) luego de lanzar sin mayores contratiempos la novena entrada, en la que solo toleró un imparable. Por su parte, Rosas (0-1) cargó con el revés.

Cuarto triunfos en línea para Ponce

En el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, los Leones le propinaron a los Criollos de Caguas su quinta derrota de la temporada con una blanqueada, 1-0.

Fue la segunda blanqueada al hilo que sufre Caguas, que ahora tiene foja de 0-5.

Una vez más, el pitcheo de la novena sureña lució hermético. El abridor Kazuto Taguchi (1-0) lanzó seis entradas en las que toleró cuatro hits y ponchó a ocho bateadores.

Sus compañeros Franny Cobos, Gabriel Rodríguez y Andrew Marrero le dieron continuidad a su labor. Éste último, se apuntó su tercer salvamento de la temporada para convertirse en el líder en ese departamento en la joven campaña.

Los Leones anotaron su única carrera en la primera entrada, en las piernas de D’Shawn Knowles, con un elevado de sacrificio de Edwin Díaz al jardín izquierdo. Knowles le conectó una línea al predio central al abridor de los Criollos, José de León, como primer bate de la alienación ponceña en el partido.

Caguas amenazó con las bases llenas y un out en el noveno episodio, pero Bryan González y Noah Myers fueron retirados con elevado en el cuadro y una roleta por la primera base.

La derrota le correspondió a De León (0-2) en una salida en la que también toleró un hit y ponchó a cuatro bateadores en dos entradas.

La acción de “La Pro” continurá este jueves, cuando los Senadores de San Juan visiten a los Criollos en el Estadio Ydelfonso Solá Morales, los Cangrejeros reciban a los Leones en el Estadio Hiram Bithorn y los Indios se enfrenten con los Gigantes en el Estadio Roberto Clemente Walker. Todos los partidos serán transmitidos por el canal de la liga en YouTube a partir de las 7:00 p.m.