La Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico (APPPR) anunció este martes el róster del equipo All-Star Puerto Rico, que representará a la isla en el Showdown NYC 2025, un evento que enfrentará a Puerto Rico y República Dominicana este sábado, en el Citi Field de Nueva York, hogar de los Mets.

El grupo de receptores del equipo boricua está encabezado por Martín “Macehte” Maldonado, experimentado jugador de las Grandes Ligas, junto a Brian Navarreto y Roy Morales.

En el cuadro interior, Puerto Rico contará con una sólida combinación de juventud y experiencia integrada por Yariel González, Emmanuel Rivera, Vimael Machín, Luis Vázquez, Isan Díaz y Jack López.

En los jardines estarán Rubén Castro, Nelson Velázquez, Bryan Torres, Johneswy Fargas, Danny Ortiz y Eddie Rosario.

El cuerpo de lanzadores lo componen José de León, Ricardo Vélez, Osvaldo Berríos, Jorge López, José Espada, Yacksel Ríos, Luis Leroy Cruz, Jonathan Bermúdez, Adalberto Flores, Luis Quiñones y Andrew Marrero.

Durante la jornada, se rendirá un homenaje especial al exjugador puertorriqueño Carlos Delgado, quien será reconocido por la APPPR y fungirá como dirigente honorario del conjunto boricua.

Todos los jugadores de Puerto Rico vestirán el número 21, en honor al dorsal que utilizó Delgado durante su carrera con los Mets.

El evento también será dedicado al dominicano Robinson Canó, quien recibirá un reconocimiento especial por parte de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de República Dominicana (FENAPEPRO), cuyos jugadores portarán el número 24.

Delgado estará acompañado en el cuerpo técnico por Carlos Beltrán como coach honorario, en su retorno al terreno del Citi Field. El dirigente será Wilfredo “Coco” Cordero, de los Indios de Mayagüez, con el respaldo de un experimentado grupo de coaches compuesto por José “Cheo” Rosado (coach de lanzadores), José “Cheo” Molina (Caguas), Edwards Guzmán (Carolina), Robinson Cancel (San Juan), Andy González (Ponce), Rafael Chaves (Mayagüez) y Ángel Flores (Mayagüez).

El staff de apoyo está integrado por Carlos Martell (equipment manager), Kiomy Martínez y Gerardo Ramírez (trainers).

El encuentro será transmitido en Puerto Rico por WAPA Deportes y en todo el mundo a través de MLB.TV, con el primer lanzamiento pautado para la 1:25 p.m.