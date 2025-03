Los Cariduros de Fajardo alcanzaron la histórica victoria número 1,000 de la franquicia este sábado, al blanquear 2-0 a los Mulos de Juncos en la continuación de la temporada 2025 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Fajardo se convierte en apenas la cuarta franquicia en lograr esta marca, uniéndose a los propios Mulos, los Poetas de Juana Díaz y los Atenienses de Manatí.

Con el triunfo, los Cariduros también le arrebataron el invicto a Juncos y provocaron un empate en el liderato de la sección Este con marca de 5-1.

El zurdo Miguel Fontánez y el relevista Luis Rivera se combinaron para limitar a solo dos hits a los Mulos. Fontánez se llevó la victoria con ocho sólidas entradas y cinco ponches, mientras que Rivera cerró con el salvamento.

En esa misma sección, los Cocoteros de Loíza sumaron su cuarta victoria consecutiva al superar 7-2 a los Halcones de Gurabo, que aún no conocen la victoria en siete presentaciones. Raúl Rivera volvió a lucir dominante con 10 ponches en ocho entradas, y César Rivera remolcó tres carreras.

Salinas y Comerío siguen invictos

Los Peces Voladores de Salinas y los Pescadores del Plata de Comerío extendieron sus invictos a 6-0 en sus respectivas secciones.

En el Sur, Salinas venció 12-4 a los Cachorros de Ponce con jonrones de Josean Rivera y Luis David Román. Además, Emmanuel Marrero tuvo una gran noche ofensiva, bateando de 4-3 con cuatro empujadas y una anotada.En otro resultado, los Potros de Santa Isabel blanquearon 7-0 a los Maratonistas de Coamo, gracias a seis entradas sin anotaciones de Ryan Muñoz.

En la Central, Comerío derrotó 6-1 a los Bravos de Cidra con una joya monticular del estelar zurdo Luis Leroy Cruz, quien lanzó toda la ruta con 13 ponches, permitiendo solo dos hits y una carrera. José Rivera y Yadiel Rivera conectaron cuadrangulares.

Los Polluelos de Aibonito también brillaron con victoria 10-2 sobre los Próceres de Barranquitas, impulsados por tres empujadas de Ángel Rosa. Por su parte, los Toritos de Cayey blanquearon 10-0 a los Criollos de Caguas, gracias a siete entradas y siete ponches del zurdo José Carlos Burgos.

Se consolidan Guaynabo y Cabo Rojo

En la sección Metro, los Mets de Guaynabo se despegaron en el liderato con récord de 5-1 y sumaron su cuarta victoria al hilo al vencer 11-1 a los Lancheros de Cataño. Enrique Cotto fue el lanzador ganador, mientras Luis Negrón remolcó tres carreras.

Los Guardianes de Dorado también ganaron, 6-3 sobre el Melao Melao de Vega Baja, con siete entradas y siete ponches del derecho Mad Salgado.

En el Suroeste, los Piratas de Cabo Rojo se afianzaron en el primer lugar con marca de 6-1, al vencer 3-2 a los Cafeteros de Yauco. Además, los Petateros de Sabana Grande se impusieron 7-3 a los Petroleros de Peñuelas.

Cinco al hilo para los Leones

En el Sureste, los Leones de Patillas consiguieron su quinta victoria consecutiva, al superar 7-1 a los Jueyeros de Maunabo, con 10 ponches en siete entradas del zurdo Sidney Duprey.

Los Samaritanos de San Lorenzo también salieron por la puerta ancha, 7-4 ante los Grises de Humacao, con cuatro empujadas de Yamil Muñoz, quien bateó de 3-3.

Los Fundadores se acercan

En el Noroeste, los Fundadores de Añasco lograron su cuarta victoria seguida, superando 8-3 a los Tiburones de Aguadilla. El veterano Gaby Martínez empujó cuatro carreras y Jorge Ortiz conectó un jonrón.

También, los Libertadores de Hormigueros vencieron 7-1 a los Navegantes de Aguada, con 6.1 entradas de calidad de Marvin Galarza y tres empujadas de Luis López.

Camuy vuelve a la ruta ganadora

En el Norte, el Camuy Arenas regresó al camino de la victoria con triunfo 8-6 sobre los Industriales de Barceloneta. Ediel Freytes lideró la ofensiva con cinco empujadas y tres hits, mientras el zurdo Julio Torres se apuntó la victoria.

Los juegos Hatillo en Utuado y Vega Alta en Carolina fueron suspendidos por lluvia. El de Hatillo y Utuado fue reasignado para hoy domingo a las 4:00 p.m.

Juegos para hoy domingo

Manatí (1-4) en Florida (4-0), 2:00 p.m.; Ponce (1-4) en Guayama (4-1), 2:00 p.m.; Sabana Grande (1-2) en Yauco (1-5), 2:00 p.m.; Maunabo (1-4) en San Lorenzo (3-3), 3:00 p.m.; Yabucoa (3-2) vs. Patillas (5-1), 3:00 p.m.; Carolina (2-3) en Cataño (3-3), 3:00 p.m.; Cayey (2-3) en Aibonito (5-1), 3:00 p.m.; Juana Díaz (1-4) vs. Coamo (1-4), 3:30 p.m.; Camuy (3-2) en Barceloneta (1-3), 3:30 p.m.; Hatillo (3-3) en Utuado (2-2), 4:00 p.m.; Cidra (2-4) en Caguas (1-5), 4:00 p.m.; Comerío (6-0) en Barranquitas (1-4), 4:00 p.m.; Lajas (1-4) en Peñuelas (2-5), 4:00 p.m.; San Sebastián (5-1) en Aguada (3-4), 4:00 p.m.; Hormigueros (2-2) en Añasco (4-2), 4:00 p.m.; Dorado (3-3) en Guaynabo (5-1), 4:00 p.m.; Vega Alta (2-3) vs. Vega Baja (2-4), 4:00 p.m.; Las Piedras (2-3) en Río Grande (2-3), 5:00 p.m.; Gurabo (0-7) en Loíza (4-1), 5:30 p.m.