México ha sido tierra fértil para los Criollos de Caguas en la historia de las Series del Caribe.

De los cinco campeonatos conquistados por la “Yegüita” en la historia de este evento, cuatro de ellos han sido en territorio mexicano, incluyendo los últimos cetros de 2017 y 2018 en Hermosillo y Guadalajara, respectivamente.

A partir de hoy, los Criollos buscarán sumar otro trofeo, esta vez, en Mazatlán, cuando inicien su participación en el torneo caribeño frente a las Águilas Cibaeñas de República Dominicana en otro capítulo de la rivalidad de ambos países.

El partido comenzará a las 6:00 p.m. (hora de Puerto Rico) en el estadio Teodoro Mariscal, que abrirá sus puertas para unos 7,000 aficionados —que representa el 45% de su capacidad— en medio de la pandemia del COVID-19.

Otros cuatro países también estarán activos en el certamen, que constará de cinco partidos para cada equipo en la primera ronda. Los mejores cuatro avanzarán a la semifinal del viernes, y los ganadores chocarán en la final del próximo sábado.

El dominicano Luis Medina, prospecto de los Yankees de Nueva York y quien militó con los Indios de Mayagüez en la temporada regular de la pelota invernal, subirá al montículo por los boricuas para enfrentar a sus compatriotas.

Medina, de 21 años y el Lanzador del Año en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) en la campaña 2020-21, aseguró que está listo para lucir con orgullo los colores de Puerto Rico.

“Será un buen reto tirarle a mi país. Me voy a sentir superorgulloso, cuando Dios me ha dado la oportunidad de lanzar por Puerto Rico”, dijo Medina a este medio antes de partir ayer a México.

“Inmediatamente me ponga el uniforme, voy a dar el 100 por ciento. Necesito estar preparado para la batalla que voy a enfrentar”, dijo Medina.

Las Águilas tendrán en la loma al derecho de los Cardinals de San Luis, Carlos “Tsunami” Martínez, en su primera experiencia en la denominada Pequeña Serie Mundial del Caribe.

Esta tarde, enfrentará a su compañero de equipo, el receptor estelar Yadier Molina, la figura de mayor peso en las filas de los Criollos por sus 17 temporadas en las Mayores, todas con San Luis.

Molina, de 38 años, jugará en su segunda Serie del Caribe, luego de debutar en 2007 con los Gigantes de Carolina en el estadio Roberto Clemente Walker. El nueve veces Jugador Todo-Estrella aún no ha firmado un contrato en las Mayores en su primera experencia en la agencia libre.

El dirigente criollo Ramón Vázquez indicó que Molina fungirá en el primer desafío como bateador designado o en la primera base. El doradeño estaría detrás del plato para el tercer encuentro del martes ante los anfitriones.

Los Tomateros de Culiacán y los Naranjeros de Hermosillo jugaban ayer un séptimo y decisivo encuentro de la final para determinar el campeón de la Liga Mexicana del Pacífico.

Duro rival en la inauguración

Las Águilas, por su parte, presentarán una alineación con talento de Grandes Ligas, encabezada por el veterano intermedista Robinson Canó.

Jonathan Villar, Johan Carmago, Melky Cabrera, Juan Lagares y Junior Lake también son parte de la artillería dominicana.

“Tienen tremendo equipo y tremendos peloteros. Tienen que ganarnos en el terreno”, expresó Vázquez al hablar del rival de turno en la jornada de hoy.

“Uno quiero dar adelante, en especial en este tipo de serie. Ganar todos los juegos posibles para clasificar lo antes posible. En realidad, no estoy pensando con quién me voy a enfrentar en semifinales. Uno lo que quiere es entrar. De no ganar, jugar un juego de calidad, de buena defensa. El primer juego puede ser una montaña rusa por el viaje para llegar a Mazatlán. Vamos a ver cómo respondemos”, añadió.

Los Caribes de Anzoátegui (Venezuela), los Federales de Chiriquí (Panamá) y Caimanes de Barranquilla (Colombia) completan los participantes. Cuba estará ausente por segunda serie consecutiva.

Puerto Rico suma 16 títulos caribeños, detrás de Quisqueya con 20, y no gana desde 2018, cuando los mismos Criollos se coronaron en Guadalajara, Jalisco.

Del último grupo campeón repiten el receptor Jonathan Morales y los lanzadores Giovanni Soto, Fernando Cruz e Iván Maldonado.

Caguas es reforzado este año por el tercera base Emmanuel Rivera; el campocorto Jeremy Rivera; los jardineros Jack López y Henry Ramos; el receptor Juan Centeno; y los lanzadores Héctor Hernández, Jason García y Medina.

Mañana, los Criollos juegan frente a Venezuela (6:30 p.m.); el martes ante México (11:00 p.m.); el miércoles ante Colombia (6:00 p.m.); y el jueves cierran la primera ronda ante Panamá (2:00 p.m.)

Santiago, Hernández, Soto y García perfilan como otros abridores de la novena puertorriqueña.