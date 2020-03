El trillado refrán aquel de que a nadie le amarga un dulce, con el permiso de todos, es la mejor frase que puede aplicar a la situación que tendrían ante sí quienes sean considerados como candidatos a dirigir el equipo de Puerto Rico que irá al Clásico Mundial de Béisbol del 2021. Y sobre todo, quien sea escogido.

Ante el anuncio que le hizo a Primera Hora el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), el Dr. José Quiles, de que en la lista de candidatos para sustituir a Edwin Rodríguez como dirigente del potente equipo apodado como el ‘Team Rubio’ están figuras como Juan ‘Igor’ González, José ‘Tony’ Valentín, Lino Rivera y Josué ‘Joe’ Espada, este medio buscó reacciones de ese cuarteto, aunque Quiles dijo que podría incluir a otros.

PUBLICIDAD

Como era de esperar, todos dijeron que les encantaría.

“Yo me siento más que agradecido que Quiles, que es nuestro jefe, nos esté considerando”, dijo González, actual dirigente de la Selección Nacional de Béisbol. “Agradecido y orgulloso porque los compañeros que mencionó tienen la capacidad y saben mucho de béisbol, pero el hecho de que se te mencione en una compañía como esa hace que uno se sienta privilegiado”.

González dijo que no había hablado nada de eso con Quiles, ya que su trabajo con la Selección Nacional ha sido de torneo a torneo y que la experiencia ha sido siempre positiva. Dijo que, si fuese el escogido, “claro que estaría disponible”.

El mes pasado Lino Rivera condujo a la República Dominicana al campeonato de la Serie del Caribe.

Por su parte, Rivera dijo que estaría disponible no solo para dirigente, sino para todo lo que lo necesiten. “Soy un hombre de béisbol y representar a su país es algo que todo el mundo quiere hacer”.

“Me dio mucha alegría porque primero, soy considerado por primera vez para representar a mi país, y segundo porque los otros tres candidatos, de no ser yo, tendrían mi voto porque son recursos extraordinarios”, agregó Rivera.

“Igor fue una estrella de las Mayores y tiene esas medallas con el Equipo Nacional. Tony, que ha representado a Puerto Rico siempre dignamente y a nivel de Grandes Ligas. En el caso de Espada es el que más lleva en Grandes Ligas, es mi amigo y lo considero un excelente elemento de béisbol. Estar entre esos nombres me hace sentir honrado”.

Valentín, campeón de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con los Cangrejeros de Santurce, e instructor de la organización de los Tigres de Detroit, dijo que sería algo grandísimo.

PUBLICIDAD

Tony Valentín fue el dirigente de los campeones Cangrejeros de Santurce en la temporada pasada. (Gerald Lopez Cepero / Staff)

“Muy contento de que se me tome en consideración. Es una experiencia que uno siempre tienen en mente y son muchos los que quisieran tener la oportunidad”, dijo el exjugador del cuadro. “Tengo experiencia dirigiendo en liga menor y mis aspiraciones son eventualmente llegar a ser entrevistado para dirigir en las Mayores, que es mi sueño. Pero yo tener la oportunidad de estar trabajando en ayudar a armar un equipo así sería un verdadero sueño”.

Espada, actual coach del banco de los Astros de Houston, dijo que “cómo no. Me gustaría tener la oportunidad de hacerlo, si al final me la dan”.

“Me vine a enterar por las redes sociales. Y es un orgullo y un placer que se me esté considerando”, expresó. “Estoy súper contento. He sido parte de los últimos dos (Clásicos) y como puertorriqueño significa mucho. Ver ese grupo de peloteros que lo dejan todo por el nombre de Puerto Rico, cómo se unen para jugar para el pueblo de Puerto Rico y para brindar sonrisas y felicidad, ha sido una de las mejores experiencias de mi carrera en el béisbol”.

Josué Espada es el bench coach de los Astros de Houston. (JUAN LUIS MARTINEZ)

En el grupo cada candidato tiene méritos de sobra para ser considerado.

Por ejemplo, Rivera no ha estado nunca al frente de un Equipo Nacional, pero es uno de los dirigentes más calientes de la zona del Caribe tras coronarse en la Serie del Caribe con los Toros del Este. En Dominicana además tiene un cetro con las Aguilas Cibaeñas y en Puerto Rico dos con los Gigantes de Carolina y uno con los Criollos de Caguas.

PUBLICIDAD

Espada, mientras, nunca jugó en las Mayores pero ha sido desde coach de tercera base de los Marlins de Florida y de los Yankees de Nueva York, así como asistente del gerente general de los Mulos y desde hace unos años coach del banco de Houston. Además tiene en su resumé haber sido coach del Team Puerto Rico en las pasadas dos ediciones.

Sin embargo, Valentín tiene más experiencia en el Clásico Mundial de Béisbol ya que estuvo activo como jugador en la primera edición en el 2006, y aunque no jugó en la del 2009 debido a lesiones, estuvo activo en las de 2013 y 2017 como coach de primera base. Además de un campeonato con los Cangrejeros de Santurce y su experiencia en la Serie del Caribe, tiene 14 temporadas de Liga Mayor y es parte del sistema de los Tigres de Detroit.

Igor González se unió en el 2017 al grupo de coaches que reunieron Edwin Rodríguez y Alex Cora, y aunque nunca jugó en el Clásico porque el torneo no existía en su época de estrella, la experiencia de 17 años en las Mayores junto con dos premios al Jugador Más Valioso de la Liga Americana le dan bastante peso. Así también las medallas de oro conseguidas con la selección nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Pero hay otros que podrían tener méritos también, como el exjugador y abortado exdirigente de los Mets de Nueva York, Carlos Beltrán, al igual que el expiloto de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, salvo que alguna suspensión que le sea impuesta le prohiba ser parte del torneo.

Igualmente otros exjugadores que tendrían mérito para ser considerados son los coaches en las Mayores Sandy Alomar y Joey Cora y el analista de ESPN, Eduardo Pérez. Alguno de ellos incluso pueden ser candidato para la plaza de gerente general, también vacante al momento.