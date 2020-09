Willson Contreras y Cameron Maybin recibieron pelotazos consecutivos del relevista de Cleveland Nick Wittgren en la novena entrada, forzando al plato la carrera ganadora cuando los Cubs de Chicago derrotaron a los Indians 6-5 el martes por la noche.

El puertorriqueño Francisco Lindor, de Cleveland, conectó un cuadrangular de dos carreras en la parte alta de la novena, pero los Indians no pudieron aprovechar.

El zurdo Oliver Pérez (1-1) permitió un pasaporte con un out a Kris Bryant en la parte baja del último episodio. Anthony Rizzo siguió con un sencillo que llevó a Bryant a tercera. Wittgren taladró a Contreras con una bola rápida con conteo de 1-1, luego golpeó a Maybin con un cambio de velocidad con las bases llenas.

“Eso es algo que ha estado en la cultura de este equipo por un tiempo, venir desde atrás y ganar partidos que se supone que no debemos”, dijo Bryant.

Wittgren dijo que trató de inducir un roletazo para una posible doble jugada.

"Último lanzamiento, cambio, solo estaba tratando de lanzarlo al medio para ir hacia él, entonces él se pone encima y lo da vuelta y luego tenemos la oportunidad de hacer el doble play. Obviamente, lo dejé pasar demasiado pronto ", dijo Wittgren.

Con una desventaja de 5-3 en la novena, Josh Naylor recibió base por bolas del cerrador de los Cubs Jeremy Jeffress. Un out después, Lindor conectó un vuelacercas de dos carreras al jardín izquierdo. Fue su octavo de la temporada y el segundo salvamento fallido para Jeffress (4-1).

El boricua Javier Báez también conectó cuadrangulares para los Cubs, quienes aumentaron su ventaja a cinco juegos en el tope de la Central de la Liga Nacional.

El jonrón de Lindor le quitó la victoria al abridor de los Cubs, Yu Darvish. El candidato al premio Cy Young de la Liga Nacional permitió tres carreras y nueve hits en siete entradas. Ponchó a siete y dio un pasaporte mientras se recuperaba de una derrota ante los Reds en su última salida.

Darvish no estaba contento con su actuación.

"Hoy no tenía nada. Solo podía lanzar strikes, eso era todo. La defensa y la ofensiva me respaldaron y eso me dio mucha confianza ", dijo Darvish. “Estuve terrible hoy. No tengo nada. No puedo creer que lancé siete entradas hoy y ganamos”, agregó.

El novato Tyler Naquin acertó 4- 4 para los Indios, que perdieron su séptimo juego consecutivo, el máximo de la temporada.

“Hay presión”, dijo Lindor. "Somos humanos. Vemos cuántos juegos nos quedan. Vemos los marcadores ", indicó.

Báez hizo de su magia en la octava. Recibió un pelotazo, robó segunda y dio la vuelta para anotar después de que el tiro del receptor Sandy León se fue al centro. Báez nunca dudó, redondeando la anteasala y superando el relevo de Cleveland.

“El Mago” anotó desde primera con un ponche en la goma. 🙃 pic.twitter.com/GVFcMVtgPm — LasMayores (@LasMayores) September 16, 2020

Ian Happ conectó un doble al jardín central para los Cachorros en el quinto y anotó con un sencillo de Bryant. Rizzo siguió con un doble productor para empatar el juego a 3.

Lindor conectó tres hits con cuatro carreras impulsadas, incluido un doble que anotó una carrera durante una tercera de dos anotaciones. Más tarde fue fusilado en el plato por el jardinero derecho Jason Heyward en un elevado de José Ramírez.