Tras otro invierno en que los Dodgers de Los Ángeles no se quedaron de brazos cruzados para evitar cualquier retroceso luego de sus dos títulos consecutivos de Serie Mundial, arrancan la temporada 2026 como la poderosa novena que, sin importar el rival, luce destinada a repetir como campeones del Clásico de Otoño.

De lograrlo, el equipo de Hollywood se unirían a los Yankees de Nueva York (1998-2000) y a los Athletics (1972-1974) como las únicas franquicias en conquistar un tricampeonato en la historia de las Grandes Ligas.

La proyección no es aislada, pues analistas del patio como Edwin Rodríguez y Jossie Alvarado coincidieron, en entrevistas separadas con Primera Hora , en que la maquinaria angelina tiene todo para volver a imponerse.

PUBLICIDAD

“Uno tiene que empezar con los Dodgers, dos veces campeones, y entonces no dan señas de disminuir, al contrario, se siguen fortaleciendo ahora con Edwin “Sugar” Díaz", expresó Rodríguez, al referirse al cerrador boricua, que el pasado diciembre pactó un acuerdo de tres años y $69 millones con el conjunto.

“Tenemos que darlos. Por estadística, por análisis, uno tiene que decir los Dodgers, aunque uno quisiera decir otro. Cuando tú tienes el factor (Shohei) Ohtani, (Freddie) Freeman y Mookie Betts es difícil ir en contra de esos tres. En el pitcheo, Ohtani, (Yoshinobu) y Yamamoto, es difícil encontrar”, agregó.

De hecho, el japonés Yamamoto y Jugador Más Valioso de la pasada Serie Mundial será la carta de presentación de los Dodgers para su juego inaugural ante los Diamondbacks de Arizona este jueves.

En la División Oeste de la Liga Nacional, los Dodgers llevan 12 títulos divisionales en las últimas 13 temporadas. Y para mantener el ritmo en la temporada muerta adquirieron, además, al dos veces ganador del Bate de Plata Kyle Trucker, por un contrato de cuatro años y $240 millones.

“Yo veo a los Dodgers ganando otra vez. Y la fácil es tú analizar y pegarte del que siempre gana, pero es que los movimientos que hacen lo han llevado a eso”, dijo, por su parte, Alvarado.

“Además, de que ellos van jugando todo el año como que a medio pocillo y después, cuando llega agosto, septiembre, como que se esmandan por ahí y suben peloteros, utilizan a otros, y si se ven apretados, se atreven a hacer cambios porque tienen material”, añadió.

PUBLICIDAD

Pensando en playoffs

Rodríguez, el primer piloto boricua en las Mayores, opinó que aparte de los Dodgers, en la Nacional los Phillies de Filadelfia y los Cubs de Chicago podrían dar la batalla por el banderín.

Alvarado seleccionó también a los Phillies, pero los unió con los Mets de Nueva York como los posibles líderes del Este. La novena de Queens no alcanzó la postemporada el año anterior. Asimismo, en la Central optó por los Cubs.

“En los tres Wild Card uno va a salir del Este, que puede ser el que se quede de los Mets o los Phillies, pueden salir los Braves (de Atlanta) también, y el último entre los Giants de San Francisco o los Padres de San Diego", comentó Alvarado.

En la Liga Americana, Alvarado mantuvo el panorama de la postemporada muy parecido al de la campaña pasada.

“Lo que el papel nos dice empezando el año es que van a repetir en los playoffs los Blue Jays (de Toronto), los Tigers (de Detroit) y los Mariners (de Seattle), y acompañándolos a ellos en el Wild Card serían los los Yankees y (los Red Sox de) Boston", manifestó.

Aunque a Alvarado le restó un conjunto por mencionar, Rodríguez también eligió a los Yankees, y a los Red Sox y Blue Jays por su profundidad en el pitcheo, aún con algunos de sus abridores lesionados como Shane Bieber (fatiga), el boricua José Berríos (fractura por estrés en el codo derecho), Bowden Francis (operación) y Trey Yesavage (dolencia en el hombro).

PUBLICIDAD

Así las cosas, Kevin Gausman, Dylan Cease, Max Scherzer y Cody Ponce son los principales serpentineros en la rotación de Toronto.

“El pitcheo es lo que lleva la organización y cuando llega la hora de la verdad de los playoffs, el pitcheo es el que domina y ese pitcheo yo considero que lo tiene los Blue Jays”, aseveró el también dirigente de los Cachorros de Ponce en la Liga de Béisbol Superior Doble A.

“Yo considero que los movimientos que hizo Boston en el pitcheo tiene la profundidad para poder estar ahí hasta el final”, sostuvo al referirse a las adquisiciones del zurdo Ranger Suárez y el derecho Sony Gray. Los Red Sox del mánager boricua Alex Cora completan su rotación con Garrett Crochet, Bryan Bello y Connelly Early.

El otro finalista

Con estos escenarios de equipos clasificados en la postemporada sobre la mesa, unos cuatro equipos como los Blue Jays, los Mariners, los Yankees y los Red Sox suenan como los posibles contrincantes de los Dodgers en el Clásico de Otoño.

De ser Toronto, será tal como en el 2025, en que ambas novenas protagonizaron una batalla hasta el séptimo y decisivo choque.

“Hay mucha gente que está viendo a los Dodgers contra Seattle en una Serie Mundial. Están viendo a los Dodgers con los Yankees, y a los Dodgers con Toronto. Últimamente, temporada tras temporada, estamos hablando de los mismos equipos los que van a estar en la final”, relató Alvarado

“Los Dodgers y Toronto o los Dodgers y Boston porque fortaleció su cuerpo monticular, especialmente la rotación. El que salga de la División Este de la Americana (deberá ser el rival de los Dodgers)”, expresó, de su lado, Rodríguez.

PUBLICIDAD

El también gerente general de los Leones de Ponce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) explicó que en los últimos 25 años, los equipos campeones han pertenecido casi siempre a las primeras siete nóminas más altas de las Grandes Ligas, con contadas excepciones, como los Marlins de Miami en 2003, los Phillies en 2008, que ocupaban como el puesto número 11 en gastos en ese entonces, y los Royals de Kansas City en 2015. Fuera de estos casos puntuales, el trono ha estado claramente en manos de los mercados grandes.

La nómina de los Dodgers en el 2026 ronda los $395.8 millones, en el primer lugar. Le siguen los Mets con $367.9 millones y los Yankees con $324.7 millones.

“El Devil Empire que le decían a los Yankees son los Dodgers ahora mismo", sentenció Alvarado.