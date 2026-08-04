Los Dodgers de Los Ángeles incorporaron a Tarik Skubal, quizá al mejor lanzador del béisbol, lo que desató otra ronda de indignación por cómo los bicampeones defensores parecen conseguir a todas las estrellas que quieren.

Bryce Harper, quien quizá tenga que superar el obstáculo de los Dodgers para alcanzar la Serie Mundial con Filadelfia, no quiso saber nada de eso.

“Muchos equipos podrían haber hecho lo que ellos hicieron. Eso no es un movimiento de dinero, es un movimiento de prospectos, ¿no?“, comentó. “Hay muchos equipos en el béisbol que tienen los prospectos para moverlos”.

Para cuando pasó la fecha límite de cambios del lunes, los Dodgers ya habían dado su gran golpe, y los red Sox de Boston habían tirado la cautela por la borda, enviando prospectos en todas direcciones para adquirir a Adley Rutschman y a otros.

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Otros aspirantes, sin embargo, adoptaron un enfoque más tibio. Milwaukee sumó al derecho Dustin May. Los Yankees de Nueva York hicieron una incorporación sólida con el infielder dominicano Luis García Jr., pero el gerente general Brian Cashman señaló que lo intentaron por Skubal y Rutschman y no consiguieron a ninguno. Atlanta estuvo bastante tranquilo.

Cerca del corte para la postemporada, algunos equipos actuaron como si estuvieran mucho más rezagados. Detroit está a 2 1/2 juegos de un puesto de playoffs y a apenas 5 1/2 del primer lugar en la Central de la Liga Americana. Los Tigres tienen el segundo mejor diferencial de carreras en la Liga Americana, pero aun así se desprendieron de Skubal y del derecho Casey Mize.

Baltimore también está a 2 1/2 juegos de un comodín, y julio fue su mes más exitoso en más de dos años. Pero los Orioles traspasaron a Rutschman, al abridor Dean Kremer, al jardinero Taylor Ward y al relevista Tyler Wells. Recibieron mucho a cambio de Rutschman —tres de los cinco mejores prospectos de Boston según MLB Pipeline—, pero no sumaron muchos jugadores con probabilidades de ayudar este año.

“Este no es el plan que teníamos al entrar a la temporada”, dijo el presidente del equipo Mike Elias. ”Ojalá estuviéramos en una mejor posición en la tabla ahora mismo. Esto no es algo que abracemos, pero una vez que te encuentras en estas posiciones, haces los movimientos correctos por el bien de la franquicia”.

Miami ganó seis seguidos, perdió 12 seguidos y luego ganó seis de siete. Los Marlins están a dos juegos de un puesto de playoffs, pero traspasaron al receptor Liam Hicks a Tampa Bay por prospectos.

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A continuación, un vistazo división por división de ambas ligas a la fecha límite de este año:

Los Red Sox dejaron ir varios prospectos para adquirir los derehos de Adley Rutschman, procedente de los Orioles de Baltimore. ( Gerald Herbert )

Este, Americana

TAMPA BAY confía que el dominicano Freddy Peralta pueda recuperar su forma tras registrar una efectividad de 4.99 esta temporada con los New York Mets. Además de García, los YANKEES sumaron al jardinero puertorriqueño Heliot Ramos, pero la salud de Aaron Judge probablemente será el factor más importante en el tramo final para Nueva York, y esta fecha límite no hizo nada para cambiar esa realidad.

El ambiente es bueno en BOSTON gracias a una reciente racha de 15 victorias, y ahora los Red Sox incorporan a un nuevo All-Star en Rutschman. Pero para los aficionados de Boston de cierta edad, cambiar al campocorto Marcelo Mayer —la selección global número 4 del draft de 2021— por el relevista de San Francisco Erik Miller podría despertar recuerdos desagradables del canje de Jeff Bagwell por Larry Andersen.

No sorprende que BALTIMORE haya traspasado a Rutschman a menos de dos años de la agencia libre, especialmente considerando lo que ofrecía Boston. Lo mismo podría ocurrir eventualmente con Gunnar Henderson. Lo difícil de digerir para los aficionados de los Orioles es que apenas disfrutaron de dos buenas temporadas antes de que sucediera. El colista TORONTO equilibró comprar y vender más que los Orioles, al desprenderse del derecho Kevin Gausman pero reemplazarlo con el mucho más joven José Soriano.

Central, Americana

Los White Sox causaron impacto al adquirir al dominicano Luis Castillo. Pero no ha estado bien este año, con marca de 3-9 y efectividad de 5.06 con Seattle. CLEVELAND apenas se aferra a un puesto de comodín, pero hizo un esfuerzo genuino por mantenerse a flote al sumar el bate de Jo Adell y al lanzador Foster Griffin. MINNESOTA también buscaba comprar en la fecha límite. Eso se tradujo en incorporar a Kremer desde los Orioles, además de un par de relevistas costosos: A.J. Minter y Jeff Hoffman.

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No descarten por completo a DETROIT todavía. Los Tigers llegaron a los playoffs después de vender en la fecha límite hace dos años. Sin embargo, probablemente no ocurra esta temporada. No solo se desprendieron de Skubal y Mize, sino que además no lograron mejorar su bullpen. KANSAS CITY era un vendedor evidente, pero Lane Thomas y Kris Bubic solo podían traer de vuelta una cantidad limitada.

Oeste, Americana

HOUSTON ahora está en el primer lugar, pero apenas dos juegos por encima de .500. Los Astros adquirieron a Daulton Varsho, un jardinero con buena defensa, y seguirán dependiendo de Yordan Álvarez para aportar la ofensiva. Jacob deGrom dijo que quería quedarse con TEXAS, y si había planes para que los Rangers fueran grandes vendedores, no se concretaron. Texas perdió su sexto juego consecutivo la noche del lunes, pero todavía está a solo dos juegos de un comodín.

SEATTLE tiene mucho pitcheo incluso después de traspasar a Castillo, y hay tiempo para que los Mariners vuelvan a meterse en un puesto de playoffs. Los ATLETICS se han desmoronado últimamente e hicieron casi nada en la fecha límite. Los ANGELS estuvieron mucho más activos, al traspasar a Soriano, Adell, Ryan Zeferjahn y Kirby Yates. Adquirieron al infielder Arjun Nimmala, una selección de primera ronda de 2023, desde Toronto.

Este, Nacional

ATLANTA lidera la división con comodidad y en gran medida se mantuvo igual, al adquirir a Thomas desde los Reales y al derecho Tyler Mahle desde San Francisco. FILADELFIA hizo una de las incorporaciones más grandes del lunes al traspasar por el tres veces campeón de bateo Luis Arráez, un movimiento que hará que Bryce Harper vuelva a los jardines. MIAMI tiene dos apariciones en playoffs en los últimos 20 años y no está precisamente haciendo todo lo posible para lograrlo esta temporada.

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WASHINGTON estaba sorprendentemente en la pelea por los playoffs e hizo un canje bastante estándar de bateo por pitcheo cuando envió a Curtis Mead a Boston por Connelly Early hace dos fines de semana. Ahora los Nacionales han perdido seis seguidos y vendieron en la fecha límite, al traspasar a García y Griffin. Los METS obviamente iban a ser vendedores y se separaron de Minter, Peralta, Clay Holmes y Luke Weaver.

Central, Nacional

Quizá MILWAUKEE dudó en entregar un gran paquete de prospectos para “alquilar” a Skubal por tres meses, pero verlo irse a los Dodgers no pudo haber sido agradable. Los CACHORROS también hicieron más que los Cerveceros, al sumar a Gausman, Holmes y Zeferjahn a su cuerpo de lanzadores. PITTSBURGH reforzó su bullpen con Weaver, Yates y Camilo Doval. SAN LUIS traspasó a May y al relevista JoJo Romero dentro de la división a los Brewers, y CINCINNATI traspasó a Nathaniel Lowe dentro del estado a Cleveland.

Oeste, Nacional

Incluso después de adquirir a Skubal, los DODGERS tienen siete prospectos en el Top 100 de MLB Pipeline. ARIZONA en su mayoría se mantuvo igual, pero sí sumó al jardinero Lars Nootbaar. SAN DIEGO estuvo inusualmente silencioso antes de incorporar a Mize. Robbie Ray también se une al cuerpo de lanzadores de los Padres.

SAN FRANCISCO tuvo una semana movida, al desprenderse de Arráez, Mahle, Ray, Miller y Ramos. Los Gigantes esperan que Boston se desprendió de Mayer demasiado pronto. COLORADO sumó al infielder Connor Norby, quien alguna vez fue un prospecto sólido de los Orioles pero nunca terminó de despegar tras ser traspasado a Miami.