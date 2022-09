Los Ángeles. Craig Kimbrel ya no será el taponero de los Dodgers de Los Ángeles, líderes de las Grandes Ligas.

Luego de meses de defenderlo, el dirigente Dave Roberts dijo el viernes que, de ahora en adelante, Kimbrel se usará en diferentes entradas y situaciones durante las últimas dos semanas de la temporada regular. Dijo que nadie reemplazará a Kimbrel en el noveno.

“Puede que no sea algo tradicional, pero no me preocupa demasiado”, dijo Roberts.

Roberts no entró en detalles sobre la situación de Kimbrel para la postemporada. Los Dodgers (104-46) ya aseguraron el título de la División Oeste de la Liga Nacional. Abrirán los playoffs en su casa el 11 de octubre.

PUBLICIDAD

Kimbrel ha tenido problemas en su primera temporada en Los Ángeles, donde reemplazó a Kenley Jansen luego de que el cerrador veterano firmara con los Braves de Atlanta en la temporada baja.

El diestro tiene marca de 6-6 y efectividad de 4.14. Durante 13 temporadas con seis equipos diferentes, Kimbrel tiene una efectividad de por vida de 2.33.

“Él estuvo muy abierto a hacer lo mejor para el club”, dijo Roberts. “Él lo ve más como un desafío y esa es la forma en que esperábamos que lo tomara”.

Kimbrel tiene de 27-22 en oportunidades de salvamento, pero para los Dodgers la novena se ha convertido en una montaña rusa que ha llevado a los fanáticos a abucheando por momentos.

Kimbrel obtuvo la victoria contra Arizona el jueves a pesar de darle un pelotazo al bateador inicial, permitir un jonrón y otorgarle un boleto a otro bateador. Los Dodgers se recuperaron en la parte baja de la novena para lograr una victoria por 3-2.

Los 394 salvamentos de su carrera lideran a todos los lanzadores activos en las Mayores y es el séptimo de todos los tiempos.

“No puedo predecir el futuro”, dijo Roberts. “Todo lo que sé es que en este momento él está listo para aceptar cualquier papel que tengamos para él”.