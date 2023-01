San Francisco. El ejecutivo de los Giants, Farhan Zaidi, dijo que el club expresó su preocupación al representante de Carlos Correa tan pronto cuando surgió un problema con el examen físico del campocorto que llevó la terminación del trato.

Zaidi, presidente de operaciones de béisbol de San Francisco, habló públicamente el viernes por primera vez desde que el contrato de $350 millones y 13 años de Correa venció el 20 de diciembre. Una conferencia de prensa introductoria fue cancelada unas tres horas antes de que comenzara. Luego, Correa y el agente Scott Boras llegaron a un nuevo acuerdo con los Mets por $315 millones y 12 años.

PUBLICIDAD

“Estuve hablando por teléfono con Scott Boras el lunes que hicimos el examen físico de Carlos cuando su avión aterrizó en San Francisco a las 5:00 p.m. y esas conversaciones continuaron desde ese punto, por lo que cualquier sugerencia de que esto fue algo de última hora simplemente no es precisa”, dijo Zaidi en una videollamada con un reducido grupo de reporteros. “Tan pronto como tuvimos información la compartimos. Tenemos una buena relación de trabajo con Scott Boras y su agencia”.

Zaidi confirmó que los Giants y el bando de Correa tenían “una diferencia de opinión sobre la revisión médica”.

Las diferentes opiniones se referían a una lesión en el tobillo derecho y una cirugía en 2014 cuando el pelotero jugaba Clase A, según una persona con conocimiento directo de las negociaciones que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a las reglas de privacidad. El acuerdo de Correa con los Mets se ve frenado por preocupaciones similares.

Zaidi dijo que es una práctica importante y estándar de la oficina principal “mostrarles el respeto de comunicar cualquier inquietud de inmediato y no esperar hasta el último segundo posible”. Sostuvo que tiene una buena relación con Boras.

De hecho, los Giants estuvieron cerca de finalizar un contrato de $36 millones por dos años con el guardabosque Michael Conforto, otro cliente de Boras que ya se sometió a un exitoso a un examen físico.

Dado que el contrato de Correa con Nueva York aún no se ha concretado, San Francisco “ha tenido algunas conversaciones desde entonces” con Boras, según Zaidi, pero “a estas alturas ellos están concentrados en un acuerdo en otro lugar, así que creo que hay posibilidades de un entrar a una negociación con nosotro en este momento es bastante improbable”.

PUBLICIDAD

Además, Zaidi quería enfatizar a la base de seguidores de los Giants que cada decisión se tomó en conjunto, no por un solo individuo.

“Una cosa que me gustaría dejar en claro y creo que es realmente importante para nosotros como organización que nuestros fanáticos lo escuchen de mí y, con suerte, crean que nuestra organización estuvo totalmente unificada en cada paso del camino a medida que esto se desarrolló”, dijo Zaidi. “En el contacto inicial, en la negociación y en lo lamentablemente ocurrido posteriormente”.

Zaidi ha enfrentado críticas después de perderse a Aaron Judge y luego a Correa. Si bien Zaidi lo llamó una “situación frustrante” para todos los involucrados, está tratando de mantener todo en perspectiva y señaló: “Esto es béisbol, me siento muy afortunado de estar en este trabajo, lo amo, amo la responsabilidad que viene con eso. Y parte de mi responsabilidad es apoyar y animar a otras personas cuando las cosas no salen como tú quieres y no insistir en lo negativo”.