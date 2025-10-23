San Francisco. Los Giants de San Francisco contrataron como nuevo mánager a Tony Vitello, el piloto del equipo de la Universidad de Tennessee, para su primer trabajo en el ámbito profesional.

San Francisco anunció la contratación el miércoles. Se trata de una apuesta sin precedentes por parte de Buster Posley, el máximo ejecutivo de operaciones de béisbol de San Francisco, al recurrir a un piloto sin experiencia profesional.

Vitello, de 47 años, da el salto después de haber pasado toda su carrera a nivel universitario.

“Tony es uno de los coaches más brillantes, innovadores y respetados en el béisbol universitario hoy en día”, dijo Posey en un comunicado. “A lo largo de nuestra búsqueda, el liderazgo, la competitividad y el compromiso de Tony con el desarrollo de jugadores sobresalieron”.

Posey expresó que los Giants esperan con ansias la energía y dirección que Vitello aportará, ya que su pasión por el béisbol se acopla a los valores del club.

“Estoy increíblemente honrado y agradecido por esta oportunidad. Estoy emocionado de liderar a este grupo de jugadores y representar a los Gigantes de Francisco”, señaló Vitello en el anuncio. “Estoy impaciente para poder comenzar y trabajar para establecer una cultura que haga sentir orgullosos a los seguidores de los Gigantes”.

Vitello guió a los Volunteers a un éxito habitual en la Conferencia del Sureste desde que fue contratado en junio de 2017. Eso incluyó llevar al programa a su primer título de la NCAA el año pasado, junto con seis apariciones regionales, cinco plazas en super regionales de la NCAA y tres participaciones a la Serie Mundial Universitaria.

Ha tenido 10 jugadores de Tennessee seleccionados en la primera ronda y 52 Vols en total en el draft amateur de MLB. Uno de ellos es Eso incluye a Drew Gilbert, jardinero de los Giants.

Buscando una nueva voz y dirección después de que los Gigantes se perdieran los playoffs por cuarto año consecutivo, Posey insistió en que no descartaría a nadie en su búsqueda de alguien con lo que él llamó una ética de trabajo “obsesiva” y atención al detalle.

Posey también había considerado a su exreceptor suplente Nick Hundley, quien trabajaba como asistente especial de Chris Young, el gerente general de los Rangers de Texas.

En cambio, Posey está tomando una ruta que una vez siguieron los Cowboys de Dallas de la NFL con el entrenador de los Miami Hurricanes, Jimmy Johnson, en 1989. Johnson conquistó dos trofeos del Super Bowl en 1992 y 1993, en una carrera que le llevó al Salón de la Fama.

Posey busca estabilidad en el puesto de mánager después de tanto cambio en la franquicia en los últimos años, incluyendo que Posey asumiera como presidente de operaciones de béisbol el otoño pasado cuando Farhan Zaidi fue despedido.

Los Giants despidieron al mánager Bob Melvin después de dos años, y Posey rápidamente descartó a Bruce Bochy, el querido ex mánager de San Francisco, como una opción para reemplazarlo una vez que Bochy se desvinculó de Texas tras una etapa de tres años como piloto.

San Francisco acabó con foja de 81-81, logrando una victoria más que en el primer año de Melvin. No se han clasificado a la postemporada desde que ganaron el Oeste de la Liga Nacional con 107, un récord de la franquicia, superando a los Dodgers por un juego en 2021 bajo el entonces mánager Gabe Kapler.

Vitello tiene fama de colorido y audaz.

La NCAA suspendió a Vitello dos veces durante su etapa en Tennessee, primero por pasar demasiado tiempo discutiendo una decisión en 2018. Durante esa suspensión de dos juegos, recaudó dinero para caridad con un puesto de pizza y limonada mientras los Vols jugaban.

Un choque de pecho con un umpire en 2022 propició una suspensión de cuatro juegos, y Vitello pasó ese tiempo trabajando con una fraternidad de Tennessee ofreciendo un choque de pecho a cualquiera que donara dos dólares al Proyecto Wounded Warriors.

Vitello devengaba un salario de 3 millones al año y firmó una extensión de cinco años en 2024 que incluye una cláusula de rescisión de 3 millones.

El director deportivo de Tennessee, Danny White, felicitó a Vitello en un comunicado por una “increíble oportunidad”.

“Le deseamos lo mejor mientras emprende este nuevo capítulo en su carrera y le agradecemos por todo lo que ha hecho para transformar el béisbol de Tennessee en un equipo de campeonato”, expresó White.