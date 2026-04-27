Los Guardianes de Dorado aseguraron el liderato de la sección Metro al blanquear 2-0 al Melao Melao de Vega Baja el domingo, en la continuación de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Dorado cerró la fase regular con marca de 13-7 y conquistó el primer lugar de su sección por primera vez desde 2021.

Joniel Cuadrado lanzó 5.1 entradas con siete ponches para apuntarse la victoria, mientras José Solá trabajó 1.1 episodios. El partido fue abreviado a siete entradas debido a la lluvia.

La primera carrera del juego fue impulsada por Pedro Morales con sencillo que llevó al plato a Joseph Monge en el primer episodio. La segunda anotación llegó en la sexta entrada, remolcada por Francisco Ruiz con otro imparable.

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En la misma sección, los Gigantes de Carolina aseguraron el segundo puesto al dejar en el terreno 3-2 a los Lancheros de Cataño con doblete de oro de Brian Colón en el noveno episodio.

En el cruce de las secciones Central y Sur, los Peces Voladores de Salinas consiguieron una importante victoria 10-9 sobre los Toritos de Cayey con relevo de 5.2 entradas de Yadiel Rolón y tres carreras impulsadas de Julio Carrión.

En el Norte, los Atenienses de Manatí dejaron en el terreno 3-2 a los Titanes de Florida con pelotazo recibido por Neftalí Rosario con las bases llenas en la parte baja del noveno inning.

Clasifica Maunabo

Los Jueyeros de Maunabo aseguraron su pase a la postemporada al imponerse 4-2 sobre los Halcones de Gurabo con 5.1 entradas de Jomar Huertas. En relevo trabajaron sin permitir carreras John Reyes y Dennzel Ruiz, quien se acreditó el salvamento.

En otros resultados de los cruces entre las secciones Este y Sureste, los Guerrilleros de Río Grande derrotaron 8-3 a los Samaritanos de San Lorenzo con seis entradas de Iván Houellemont y cuatro carreras impulsadas de Ismael Salgado, quien se quedó a ley de un triple para completar el ciclo. Además, los Artesanos de Las Piedras consolidaron su dominio en el Este al vencer 4-1 a los Grises de Humacao.

Por su parte, los Cariduros de Fajardo apabullaron 15-2 a los Leones de Patillas con seis episodios del zurdo Efraín Nieves. A la ofensiva, Brian Piñero y Miguel Velázquez remolcaron tres carreras cada uno.

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Avanza Peñuelas con división de honores

Los Petroleros de Peñuelas lograron su clasificación a la postemporada en la sección Suroeste al dividir honores con los Piratas de Cabo Rojo.

En el primer juego, Peñuelas blanqueó 6-0 a los Piratas con una efectiva combinación monticular de Iván Muñoz y Edgar “Jockey” Colón. En el segundo encuentro, Cabo Rojo se impuso 9-7 con tres carreras impulsadas de Gabriel Ortiz.

San Sebastián con 17-1

En el cruce entre el Noroeste y el Suroeste, los Patrulleros de San Sebastián mejoraron su marca a 17-1 al aplastar 13-3 a los Petateros de Sabana Grande. Mientras, los Libertadores de Hormigueros derrotaron 9-3 a los Cafeteros de Yauco.

Juego para lunes

La acción continúa este lunes a las 7:30 p.m. con un solo encuentro entre los Cachorros de Ponce y los Bravos de Cidra en el estadio Jesús María Freire. Será la continuación de un partido que favorece 1-0 a los Cachorros en la parte alta del segundo episodio.