Cleveland. Gavin Williams lanzó siete entradas sin permitir carreras, Jo Adell impulsó una con un sencillo dentro del cuadro y los Guardians de Cleveland vencieron 1-0 a los Athletics este domingo para mantenerse en la cima de la División Central de la Liga Americana.

Steven Kwan añadió tres imparables para Cleveland, que logró su séptima barrida de serie de la temporada y la tercera en casa.

Los Guardians (81-75) tienen una ventaja de 1.5 juegos sobre los White Sox de Chicago. Terminan la temporada como visitantes con series contra Boston y Kansas City.

Williams (14-8) permitió tres imparables y ponchó a nueve para colocarse como líder de las Grandes Ligas con 244 ponches. Tiene uno más que Jacob Misiorowski, de Milwaukee. Dylan Cease, de Toronto, es tercero con 239. Fue la 13ra vez en 31 aperturas esta temporada que el derecho registró al menos nueve ponches.

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Cade Smith trabajó 1.1 entradas para conseguir su 39no salvamento en 44 oportunidades.

Los Athletics fueron barridos por segunda serie consecutiva y perdieron los seis juegos de su gira.

El dominicano José Ramírez abrió la cuarta entrada con un doblete por la línea del jardín derecho, avanzó a tercera con el elevado de out de Chase DeLauter al jardín izquierdo y anotó con el sencillo dentro del cuadro de Jo Adell. El lanzador Jack Perkins (3-12) fildeó el rodado suave sobre el césped frente al montículo, pero su tiro golpeó a Adell en la espalda mientras corría por la línea de base.

El mánager de los Athletics, Mark Kotsay, fue expulsado por tercera vez esta temporada por discutir la decisión.

Perkins lanzó seis entradas y permitió una carrera con cuatro hits.