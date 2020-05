NUEVA YORK. Los abogados del sindicato de jugadores de béisbol pidieron a Major League Baseball que presentara una serie de documentos financieros que detallan las finanzas de la industria, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la solicitud.

La persona habló bajo condición de anonimato el jueves porque ninguna de las partes anunció de este paso.

Los propietarios de equipos aprobaron el lunes una propuesta que podría conducir a una temporada abreviada por el coronavirus que comenzaría alrededor del 4 de julio con un calendario de temporada regular de aproximadamente 82 juegos.

Los dueños también dieron el visto bueno para una propuesta de que los salarios de los jugadores se basen en una división de ingresos de 50-50, que el sindicato dice que es un tope salarial y un marco que los jugadores nunca aceptarán.

PUBLICIDAD

El tipo de divulgación financiera que solicitó el sindicato es más común durante las negociaciones de convenios colectivos, que se desarrollan durante muchos meses o años, en lugar del tiempo limitado de negociación disponible ahora.

“Hay muchas maneras de ocultar el dinero”, dijo el lanzador de Cincinnati, Trevor Bauer, en un vídeo que publicó el miércoles en Twitter.

Bauer dijo que los propietarios podrían reducir los precios de las entradas y, al mismo tiempo, cobrar más por estacionamientos que controlan a través de diferentes entidades que no benefician al club.

Los equipos hicieron una presentación ante el sindicato el martes que incluyó un pronóstico financiero terrible, pero no una propuesta económica formal.

La administración teme aún más dificultades financieras si se realizan juegos de temporada regular, lo que haría que los jugadores reciban sus salarios, y luego la postemporada se tiene que cancelar debido a una segunda ola de coronavirus.

Los jugadores no devengan salarios durante la postemporada, parte del año en que MLB recibe la mayor parte de sus ingresos de parte de las transmisiones nacionales.

Los jugadores esperan recibir protocolos médicos y de pruebas detallados de parte de MLB.

El lanzador All-Star de los Rays de Tampa Bay, Blake Snell, dijo que no está dispuesto a arriesgarse a enfermarse, y que no subiría al montículo si su sueldo es reducido una vez más.

“No voy a dividir ningún ingreso. Quiero todo lo mío”, dijo el ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2018 durante una transmisión de Twitch el miércoles. “Bro, ustedes también tienen que entender, porque van a decir:”Bro, juega por amor al juego. Hombre, ¿qué te pasa, hermano? El dinero no debería ser un factor’". Hermano, estoy arriesgando mi vida. ¿Qué quieres decir con 'no debería ser un factor’? Debería ser un factor 100%".

PUBLICIDAD

Snell, un zurdo de 27 años, acordó en marzo de 2019 un contrato de cinco años por $50 millones que incluía un bono por firmar de $3 millones, un salario de $1 millón el año pasado y un salario de $7 millones esta temporada.

Como parte del acuerdo del 26 de marzo entre Major League Baseball y la asociación de jugadores, Snell recibirá un adelanto de $286,500 por los primeros 60 días de la temporada hasta el 24 de mayo, pero no obtendría más en 2020 si no se celebran partidos. El acuerdo requiere que los jugadores reciban una parte prorrateada de su sueldo si la temporada comienza; Snell obtendría $43,210 por cada día del calendario.

Los equipos dicen que perderían dinero si los partidos se efectúan en estadios vacíos. Manfred dice que el 40% de los ingresos proviene de la boletería y está relacionado con la boletería.

“Si voy a jugar, debería ser por el dinero por el que firmé para jugar”, dijo Snell. “No debería recibir la mitad de lo que me pagan porque la temporada se redujo a la mitad, además de un recorte del 33% de la mitad que ya está allí, por lo que realmente estoy obteniendo el 25%”. Además de eso, tendré que pagar impuestos. ... Si me contagio con el corona, ¿adivinen qué pasa con eso? Oh, sí... eso se queda, eso estará en mi cuerpo para siempre".