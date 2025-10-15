Los Leones de Ponce anunciaron la incorporación del versátil jugador Jacob Berry, primera selección del Draft de la MLB en 2022 por los Marlins de Miami, quien se unirá al equipo el próximo 1 de diciembre.

Berry, quien recientemente se coronó campeón con el equipo Triple A de los Marlins, llegará a reforzar la ofensiva ponceña con su habilidad para batear de ambos lados del plato y desempeñarse tanto en el cuadro interior como en los jardines.

“Jacob es un versátil jugador, bateador ambidiestro, y con la capacidad de jugar en distintas posiciones. Con los Leones se proyecta que ocupe el jardín derecho”, expresó Edwin Rodríguez, gerente general de los Leones.

PUBLICIDAD

Durante la temporada 2025 con Jacksonville Jumbo Shrimp, filial de Miami en Triple A, Berry registró un promedio de bateo de .261, con 27 bases robadas y ocho cuadrangulares, destacando su combinación de poder y velocidad.

“Su estilo de juego se ajusta perfectamente a la química del equipo, que apostará por la rapidez y la versatilidad de sus jugadores. Bienvenido Jacob”, agregó Rodríguez.

La contratación de Berry se suma a la de Anthony Calarco, Dalton Guthrie, Will Simoneit y D’Shawn Knowles, como los importados anunciados por los selváticos hasta el momento.

El conjunto rojinegro tendrá su primer compromiso el viernes 7 de noviembre, cuando reciban a los Indios de Mayagüez a las 7:21 p.m. en el estadio Francisco ‘Paquito’ Montaner.