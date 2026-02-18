Los Maceteros de Vega Alta se impusieron con cómodo resultado de 11-1 sobre el Melao Melao de Vega Baja este martes, en juego reasignado de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Fue la primera victoria para Vega Alta en su primer compromiso del torneo, mientras Vega Baja colocó su marca en 1-1.

El zurdo José Galán ponchó a seis bateadores en seis entradas sin permitir anotaciones para apuntarse el triunfo. En relevo lanzaron Christian Torrech, Loidis Cubano y Rey Pérez.

Los vegalteños contaron con sendos cuadrangulares de Xavier Valentín y José Feliciano. Cada uno remolcó cuatro carreras. Además, Feliciano y Kevin Rolón pisaron el plato en tres ocasiones.

Ángel Morales cargó con la derrota por el Melao Melao al permitir cinco carreras en 2.1 episodios. La única anotación de Vega Baja fue fabricada en la parte baja del séptimo episodio mediante cuadrangular de Julio Cajigas.

La acción continúa este miércoles a las 7:30 p.m. con Cataño en Guaynabo, Cayey en Barranquitas, Ponce en Santa Isabel y Aguadilla vs. Añasco (en Mayagüez).