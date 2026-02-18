Tampa, Florida. Giancarlo Stanton siente que su carrera en los Yankees de Nueva York no es la adecuada.

“Definitivamente está incompleto”, dijo el martes antes de su novena temporada a rayas. “El punto de ser un Yankee es ser un campeón”.

Stanton, que ahora tiene 36 años y afronta las dos últimas temporadas garantizadas del contrato de 325 millones de dólares y 13 años que firmó con los Marlins de Miami, ha estado en la lista de lesionados en siete temporadas consecutivas, pero ha sido una fuerza cuando ha estado sano.

Después de perderse los primeros 70 partidos de Nueva York el año pasado debido a una inflamación en los tendones de ambos codos, bateó .273 con 24 jonrones, 66 carreras impulsadas y un OPS de .944 en 77 partidos.

PUBLICIDAD

Sus códigos requieren un tratamiento constante.

“Estoy bien. Listo para seguir”, mantuvo Stanton. “Como he dicho antes, no va a ninguna parte. Siempre va a ser mantenimiento, pero no me impidió ningún trabajo.”

Dijo que la preparación es “mucha sujeción, fortalecimiento, asegurarme de que soy capaz de mantener la sujeción y equilibrarme con potencia y lanzar”.

Cinco veces All-Star y MVP de la Liga Nacional en 2017, Stanton tiene un promedio de .258 con 453 jonrones -la mayor cantidad entre los jugadores activos- y 1,169 carreras impulsadas en 16 temporadas en Grandes Ligas. Es un componente clave en el orden de bateo de los Yankees.

“Con nosotros en el último par de años (habiendo) convertido el equipo cada vez más zurdo, su presencia en el medio es realmente grande”, dijo el mánager de los Yankees Aaron Boone. “Es como tener a ese tipo persistente allí, ese es Big G en el medio”.

Stanton tuvo 38 jonrones con 100 carreras impulsadas en su primera temporada con Nueva York en 2018, pero se perdió 266 de 708 juegos en las siguientes cinco temporadas debido a una serie de distensiones en el bíceps derecho, la rodilla derecha, el tendón de la corva izquierdo (dos veces) y el cuádriceps izquierdo, junto con una inflamación en el tobillo derecho y una tendinitis en el tendón de Aquiles izquierdo.

Notoriamente más delgado en 2024, limitó su tiempo perdido a 28 juegos por una distensión en el tendón de la corva izquierda. Stanton terminó con 27 jonrones y 72 carreras impulsadas en 114 partidos y añadió siete jonrones y 16 carreras impulsadas en 14 partidos de postemporada.

PUBLICIDAD

No piensa en las estadísticas de su carrera.

“Números como el siguiente y el siguiente es bueno por ahora”, dijo. “Esos números, 500 o lo que no, es lo mismo que vayamos a ganar las Series Mundiales ahora mismo. Tienes cada día para trabajar y demostrar y hacer algo positivo”.

Los Yankees le deben a Stanton $64 millones en dinero garantizado: $29 millones este año, $25 millones en 2027 y una opción de compra de $10 millones de una opción del club de $25 millones para 2028. Llega con un descuento porque los Marlins deben a los Yankees $30 millones para compensar parte de lo que queda en su contrato: $5 millones cada 1 de julio y 1 de octubre en 2026, 2027 y 2028.

Sin embargo, su salario a efectos del impuesto de lujo de los Yankees es de 25 millones de dólares y, dado que es probable que Nueva York pague el tipo impositivo máximo del 110%, añade 27.5 millones de dólares a la factura fiscal del equipo.

Los compañeros de equipo buscan a Stanton para que les dé consejos sucintos antes de batear.

“Él simplemente procesa las cosas muy bien y realmente se beneficia de las cosas que ve: la experiencia, las veces que se enfrenta a un lanzador, cómo procesa eso y lo pone en uso en futuros at-bats contra chicos”, dijo Boone. “Creo que se conoce a sí mismo increíblemente bien como bateador, pero su presencia con sólo la composición de nuestro club es enorme”.

Volpe espera volver en abril

El campocorto Anthony Volpe no estará listo para el partido inaugural del 25 de marzo, pero espera regresar en abril tras la operación a la que se sometió el 14 de octubre para reparar el labrum de su hombro izquierdo.

PUBLICIDAD

El lunes comenzó una progresión de golpeo con swings en seco -sin pelota de por medio- y espera avanzar pronto a golpear desde un tee y con lanzamientos suaves.

“Mi cuerpo está listo para la defensa y para correr, así que el golpe será lo siguiente en lo que trabajemos, y a juzgar por cómo ha ido todo hasta ahora, estoy entusiasmado”, dijo.

La Volpe se lesionó el hombro el 3 de mayo. Volvió a la alineación dos días después, pero tuvo problemas durante gran parte de la temporada. Recibió un par de inyecciones de cortisona y bateó .212 con 19 jonrones y 72 carreras impulsadas, el récord de su carrera. Se fue 1 de 15 con 11 ponches en la derrota de la Serie de División de la AL ante Toronto, haciendo un out en sus últimos 13 turnos al bate.

La operación de la Volpe fue más extensa de lo que se esperaba tras una resonancia magnética.

“Cuando me desperté de la operación y lo repasamos todo, más o menos nos hicimos una idea de cuál habría sido el mejor caso y cuál el peor y todo lo demás, así que no me sorprendió”, dijo. “Simplemente estaba más emocionado, dolorido y motivado”.

Mirando hacia atrás, su hombro izquierdo y el lado no se sentían como su derecho después de la lesión. El entrenador de los Yankees, Aaron Boone, dijo tras la operación que Volpe podría empezar a batear en cuatro meses, pero que no podría bucear en el hombro durante seis meses.

“La primera parte de la rehabilitación fue dura. Me sentí como si hubiera tocado fondo físicamente”, dijo Volpe. “Probablemente a principios de año fue cuando empecé a sentirme realmente bien y empecé a hacer cosas, actividad de béisbol”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.