El campocorto boricua Javier Báez habló el martes públicamente por primera vez sobre el resultado positivo a cannabis (carboxi-THC) en una prueba antidopaje realizada durante el Clásico Mundial de Béisbol 2023, que le impedirá unirse al equipo de Puerto Rico en la edición de este año, y asumió toda la responsabilidad por lo sucedido.

“No quiero señalar a nadie porque todo esto es mi culpa”, dijo Báez en un aparte con la prensa durante los campos primaverales con los Tigers de Detroit en Lakeland, Florida.

“Yo fui el que falló la prueba. Es realmente frustrante que no pueda estar allí. Esto realmente afecta a mi familia y mi reputación, pero es parte del proceso. Aparte de eso, tengo una temporada larga por delante y tengo que prepararme para eso”, continuó.

Tal como adelantó Primera Hora , Báez arrojó positivo a carboxi-THC en un control llevado a cabo por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés) el 12 de marzo de 2023. Como consecuencia, recibió una suspensión de dos años, vigente desde el 26 de abril de 2024 hasta el 25 de abril de 2026. Esto lo hace inelegible para competir en torneos organizados por la WBSC, incluyendo el próximo Clásico Mundial que se celebrará del 5 al 17 de marzo.

Resultado de prueba antidopaje de Javier Báez realizada en marzo de 2023. ( Captura )

“Entiendo las reglas”, aseguró el siore, de 33 años. “No es que estuviera tomando esteroides ni nada por el estilo para durar más o lo que sea. Ellos tomaron esa decisión. Estoy bien con ello. Bueno, no estoy bien del todo. Solo mantengo la boca cerrada”.

“Hay mucha gente enojada y frustrada, pero no les duele más que a mí. Es hora de pasar la página, prepararse para la temporada y tratar de mantenerse saludable”, abundó.

Dar positivo a carboxi-THC en una prueba antidopaje ocurre, básicamente, por consumo previo de cannabis debido a que este metabolito aparece cuando el cuerpo procesa el THC. Desde la temporada 2020, Major League Baseball (MLB) eliminó los cannabinoides naturales (THC, CBD y marihuana) de su lista de sustancias prohibidas.

El cannabis ahora se trata de manera similar al alcohol, lo que significa que los peloteros no son sometidos a pruebas por su consumo, aunque aún pueden enfrentar consecuencias si se encuentran bajo los efectos durante actividades relacionadas con el trabajo.

“Uno de mis sueños es jugar en Puerto Rico con el equipo de Puerto Rico, con nuestras familias, nuestros fanáticos, nuestra isla. Ya no hay nada que pueda hacer. Solo me alegro por todos mis compañeros que tendrán la oportunidad de representar a la isla. Les deseo mucha suerte”, aseguró el tres veces All-Star y veterano de 12 temporadas en Major League Baseball (MLB).

Báez viene de batear para .257, con 12 cuadrangulares y 57 carreras remolcadas, en la pasada campaña de las Mayores con los Tigers. Fue su año más productivo desde que llegó a Detroit en 2022. Su baja fue un golpe duro para Puerto Rico, que tampoco contará con Francisco Lindor y Carlos Correa tras no recibir una póliza de seguro que les permitiera jugar en el esperado certamen.