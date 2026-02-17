Tempe, Arizona. Mike Trout afirmó que preferiría volver a jugar en el jardín central con los Angels de Los Ángeles, y el toletero estrella comentó que no participará en el Clásico Mundial de Béisbol por problemas de seguro.

El 11 veces All-Star, que ha estado aquejado por lesiones desde 2021, considera que su posición habitual no es tan exigente físicamente como las esquinas de los jardines, al contrario de lo que se piensa tradicionalmente.

Trout disputó la temporada pasada su mayor cantidad de partidos desde 2019, al terminar con 130. El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana inició 22 de sus primeros 29 partidos en el jardín derecho antes de que una lesión de rodilla lo dejara fuera durante un mes. El jugador de 34 años fue exclusivamente bateador designado cuando regresó a finales de mayo.

Trout conectó 26 jonrones, pero bateó apenas para .232, por mucho el peor promedio de su carrera en una temporada en la que tuvo al menos 400 turnos al bate.

Pasó tiempo en el jardín izquierdo al inicio de su carrera, pero fue jardinero central durante 11 temporadas consecutivas antes del cambio al derecho. Las lesiones limitaron a Trout a 111 juegos en los dos años anteriores.

Trout indicó que las conversaciones con el mánager novato Kurt Suzuki han incluido la idea de un regreso al jardín central.

“Siento que estoy en mi mejor nivel cuando estoy en el centro. Si tengo que ir a la esquina, iré a la esquina”, les dijo Trout a los reporteros en las instalaciones de entrenamiento de primavera del club el lunes.

Trout considera que volver al central será bueno para su salud.

“Cuando estaba en el central, era menos para mi cuerpo que las esquinas. Para ser honesto, en el jardín derecho sentía que estaba corriendo mucho. He hablado con otros jardineros y dicen que a veces sienten lo mismo: el central exige menos a las piernas. Simplemente me siento... seguro en el central”, explicó Trout.

Trout, quien jugó su único Clásico Mundial de Béisbol hace tres años, había dicho que le interesaba volver a participar antes de que surgieran los problemas de seguro.

“Es decepcionante. Quería repetirlo con todos los muchachos”, lamentó Trout.

