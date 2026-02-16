Florida. El dueño de los Mets de Nueva York, Steve Cohen, está satisfecho con el ambiente en un vestuario renovado y afirma que nunca tendrá un capitán a cargo.

“Mientras yo sea el dueño del equipo, nunca habrá un capitán”, declaró Cohen en su primera reunión con periodistas durante los entrenamientos de primavera este lunes. “Esa fue mi decisión. Mi opinión es que el vestuario es único. Y que el vestuario lo resuelva año tras año”, agregó.

Nueva York se despidió del popular toletero Pete Alonso, del cerrador estrella Edwin Díaz y de otras dos figuras clave de los Mets antes de Navidad, pero incorporó al agente libre Bo Bichette y adquirió en canje al lanzador Todo-Estrella Freddy Peralta.

Los Mets comienzan su tercera temporada con el mánager Carlos Mendoza tras perderse los playoffs en 2025 luego de llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2024.

“Acabo de estar en el vestuario y en la reunión, y siento una energía realmente emocionante”, dijo Cohen el día del primer entrenamiento completo del equipo. “Son caras nuevas, caras frescas que creo que nuestros aficionados disfrutarán mucho viendo jugar. Es diferente. Y creo que jugaremos un béisbol diferente, y eso me parece genial”.

Los Yankees, sus rivales, tuvieron a Derek Jeter, conocido simplemente como “el capitán”, durante las 20 temporadas del miembro del Salón de la Fama. Convertirse en propietario en la misma ciudad no influirá en Cohen, cuya opinión también podría evitar que los Mets tengan que elegir entre dos de sus estrellas más importantes, el boricua Francisco Lindor y el dominicano Juan Soto.

“Es solo mi propia opinión sobre cómo quiero que sea el vestuario”, dijo Cohen. “Mi opinión es que cada año el equipo es diferente y que cada uno lo resuelva en el vestuario en lugar de tener una designación. Tener un capitán en el béisbol no es algo común. De hecho, es inusual”, sentenció sobre el tema.